Après la proposition de Valérie Pécresse de rencontrer Anne Hidalgo pour discuter des voies sur berge, l’adjoint aux transports parisiens Christophe Najdovski considère sa main tendue comme un « enfumage ». Valérie Pécresse ayant participé au dépôt du recours contre cette mesure.

« La main tendue, c’est un recours en annulation. C’est curieux de parler de main tendue quand on a contribué à remettre en cause un projet. C’est plutôt de l’enfumage », a indiqué l’adjoint écologiste de la maire PS de Paris.

« Un esprit de co-construction »

Dimanche, dans une interview au JDD, la présidente LR de la Région Ile-de-France, l’une des parties ayant déposé un recours devant le tribunal administratif contre la mesure votée par la Ville de Paris, a proposé à Anne Hidalgo « une rencontre, dans un esprit de co-construction » sur le dossier.



Le tribunal administratif de Paris a annulé mercredi la mesure phare de la maire pour lutter contre la pollution de l’air. Anne Hidalgo a annoncé dans la foulée que la Ville allait faire appel.

« Elle s’est évertuée à remettre en cause le projet »

Valérie Pécresse « s’est évertuée à remettre en cause le projet », a répété Christophe Najdovski, « on est sur une compétence de la Ville de Paris, pas de la Région. Elle serait mieux inspirée de s’occuper d’améliorer la qualité des transports en Ile-de-France et d’améliorer la desserte en bus sur les quais hauts », a-t-il ajouté.



Quant aux parking-relais à Paris que demande Valérie Pécresse dans l’entretien au JDD, « la Ville de Paris a pris les devants. Je lui ai écrit en mai 2017 pour lui dire qu’on avait plus de 3.200 places disponibles à Paris ».



Un « travail technique suit son cours entre ses services et les nôtres et ça avance. On est en train de travailler à la définition d’un cahier des charges », a ajouté l’élu qui espère une mise en place courant 2018. La Région en a « retenu 1.000 mais nous en avions proposé 3.200 », a-t-il insisté.