Voilà à quoi va ressembler la salle de village et de sport de Clavier

C’est une opération conjointe de deux communes condruziennes, Clavier et Ouffet, qui vient de franchir une étape cruciale: un auteur de projet, pour construire une salle de village et une halle des sports, vient d’être officiellement désigné. Il s’agit du bureau d’architectes calidifonains Delgoffe, associé à l’atelier liégeois Chora. Pour l’instant, la mission consiste à réaliser des esquisses et à élaborer un budget global, qui devrait avoisiner les trois millions et demi. Mais les plans sont déjà plus qu’ébauchés.

Le futur bâtiment « transcommunal » doit être multifonctionnel, avec d’une part, des terrains pour jeux de ballons, mais également des vestiaires et gradins, très utiles pour l’équipe de foot locale, voisine du site, et d’autre part des locaux de réunions et de rencontres à vocations plus culturelles ou sociales. Situé à proximité d’une ligne de bus et de plusieurs commerce, le site paraît judicieux pour mener ce genre d’opération de redéploiement rural. Mais il reste quelques scepticisme à vaincre: le dossier, sous diverses formes, traine dpeuis un quart de siècle environ…