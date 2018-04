Vol de câbles: la circulation des trains a été bloquée plus de deux heures entre Verviers et Liège

Les trains circulent à nouveau normalement ce mardi matin entre Verviers et Liège. Mais entre 5h00 et 7h30, tout était à l’arrêt. En cause, un nouveau vol de câbles.

On ne connait pas encore les quantités de cuivre emportées par les voleurs, mais elles sont très importantes, selon le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Et les auteurs ont frappés en plusieurs endroits, notamment à Pepinster.

La circulation est donc totalement rétablie à présent. Mais tôt ce madi matin, pour rejoindre Liège et Bruxelles, il fallait se rendre à Welkenraedt ou Visé, ou encore prendre une navette de bus.