Volgograd est de célébrer le 75e anniversaire de la victoire dans la bataille de Stalingrad

© Dmitry Рогулин/TASS

VOLGOGRAD, le 2 février. /TASS/. Volgograd fêtera le 2 février, le 75e anniversaire de la victoire dans la bataille de Stalingrad, dans le quartier aura lieu le défilé militaire, dans un mémorable activités rassemblera près de 200 personnes des pays de l’Europe et de la CEI, ont annoncé les organisateurs.

À Volgograd viendra et le président de la Russie Vladimir Poutine, a déclaré auparavant le porte-parole du chef de l’etat russe, Dmitri Peskov. Le président envisage de visiter le musée d’histoire musée du mémorial de-la réserve naturelle de la « bataille de Stalingrad » sur la colline mamaev, déposer une couronne dans la Salle de la gloire Militaire et de fleurs sur la tombe du Maréchal de l’Union Soviétique S. Vi Tchouïkov. Poutine se rendra également à un musée interactif de la « Russie – mon histoire », où est organisée une exposition multimédia « les Noms des soldats de médaillons », et se produira avec son discours à la philharmonie de Volgograd festive concert.

Parade dans les rues de Volgograd

« Sur la place des Martyrs lutteurs волгоградцам sur le défilé mettra en vedette près de 70 unités modernes de technique de combat, la colonne de laquelle dirigera le légendaire T-34 pour la Première fois de la ville passeront rapidement-tactical air missile Iskander », lance-systèmes d’une salve « Tornade » et « Tornado », air missile antiaérien s-300″, – a dit TASS le service de presse du Sud de la région militaire.

Le projet spcial

Bataille de stalingrad: la carte des lieux de combat et les causes de la défaite de la wehrmacht

200 jours de la bataille des défenseurs de la ville ont transformé chaque maison dans la forteresse

Les résidents et les visiteurs verront propulsé гаубичные l’installation de la MSTA-2S19 et 2C-34 « Hôte », les chars T-90, les véhicules de combat d’infanterie BMP-3, voitures blindées « Tigre ».

Pour la première fois, c’est le jour anniversaire de la victoire dans la bataille de Stalingrad à Volgograd aura lieu le défilé aérien. Selon les informations ЮВО, sur une superficie de voler des hélicoptères de l’armée et opérationnel et tactique de l’aviation, seront présentés les hélicoptères Mi-28 « chasseur Nocturne », le Ka-52 « Alligator », d’atterrissage de combat Mi-35 et Mi-8АМТШ « Terminator ». Штурмовую de l’aviation présenteront des avions Su-25СМ3 « Грач », opérationnel et tactique de l’aviation – tactique en première ligne, les bombardiers Su-24M, multifonctions bombardiers-chasseurs Su-34, multi-usages à l’épreuve des intempéries chasseurs de quatrième génération, le Su-27, Su-30M2.

Sera également organisé une exposition de technique de combat, où les spectateurs pourront découvrir et faire des photos sur la mémoire avec un véhicule blindé BTR-80, machine de combat d’infanterie BMP-3, les chars T-90, automoteurs de l’artillerie de l’instrument de « l’Hôte », des complexes de missiles s-400 « Carapace », les soviétiques lourd moto M-72, командирским voiture de GAZ de l’époque de la Grande guerre Patriotique.

Vacances pour les anciens combattants

Selon les informations de Volgograd conseil municipal, à la fête réunira pas moins de 200 personnes, y compris des représentants de plus de 10 pays d’Europe et de la CEI, y compris l’Autriche, la Belgique, le royaume-Uni, l’Allemagne, la Grèce, la Serbie, la Slovénie, la France, la république Tchèque. La place la plus honorable dans les festivités sera réservé aux anciens combattants. Dans la région de Volgograd à la maison à environ 2,1 milliers de participants et des personnes handicapées de la Grande guerre Patriotique, 287 d’entre eux – les participants de la bataille de Stalingrad.

Le projet spcial

1418 jours: ce qu’il faut retenir de la Grande guerre Patriotique

Sur les causes et les conséquences du plus grand conflit militaire, ainsi que les souvenirs de ses membres — dans le matériau TASS

Sur la colline mamaev, d’autres мемориалах, obélisques et des charniers se déroulera la cérémonie de l’imposition des couleurs.

Comme l’a raconté à la commission de la culture de la région de Volgograd, à la cérémonie solennelle d’un concert devant les vétérans et les continuateurs de leurs traditions martiales se produiront les artistes clbres, un Ensemble de chants et de danses le nom d’Alexandrov. Dans la ville passera historique de la quête de la connaissance de l’histoire de la bataille de Stalingrad pour les étudiants.

Le soir, le musée-panorama « la bataille de Stalingrad » se tiendra le show laser. Situé à côté du musée bâtiment de quatre étages, restant depuis l’époque de la bataille de Stalingrad dans un état délabré, sera projeté des images d’avions et de chars, des épisodes de combats, reconstruction de la ville des ruines. « Officiellement, il est appelé multimédia 3D mappée le spectacle. Dans son spectacle impliquant les plus modernes, les projecteurs », – a déclaré le TASS, le directeur du musée-réserve Alexis Vasin.

La fête se terminera sur la promenade Centrale de la Volga, de l’artillerie par un feu d’artifice, prévu de faire 30 coups de canons sont tirés.

Bataille de stalingrad

Bataille de stalingrad (le 17 juillet 1942 au 2 février 1943) est devenue critique dans la Grande guerre Patriotique et la Seconde guerre mondiale. L’allemagne et ses alliés ont perdu ici tués, blessés et prisonniers jusqu’à 1,5 millions de personnes.

La perte de l’armée Soviétique s’élève à environ 1,2 millions de personnes. Les moteurs de recherche trouvent encore dans la région de Volgograd, les restes de combattants, de leur inhumé avec les honneurs militaires au mémorial de cimetières et dans des fosses communes.