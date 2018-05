MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Le président de la Douma d’etat Viatcheslav Volodine a appelé à intensifier les relations interparlementaires de la Russie et du Kazakhstan, et a souligné la nécessité de la participation des législateurs dans le développement de la coopération économique des deux pays.

« Il est particulièrement important de lancer le mécanisme de travail de la commission межпалатного de coopération entre la douma d’Etat et Мажилисом », – a déclaré le président, lundi, à la réunion avec le président du Majilis (chambre basse) du Kazakhstan Нурланом Нигматулиным, qualifiant cette forme d’interaction efficace.

« Il ya beaucoup de questions, notre plan est de plus en plus vaste, a déclaré Volodine. – Nous devons penser à l’harmonisation de la législation, et de résoudre les problèmes de la coopération économique ». Selon lui, « ce mouvement devrait être plus dynamique ». « Il y a le désir mutuel de donner à ce mouvement, de l’élan et de l’accélérer », – a confirmé la stratégie.

De son côté, Нигматулин a souligné que la Russie et le Kazakhstan unissent « d’excellentes relations dans le présent », et a exprimé sa confiance que les deux pays ont « de grandes perspectives dans l’avenir ». Tous les 25 années qui se sont écoulées depuis le jour diplomatiques entre les pays, « le travail [de leur développement] a été très riche en contenu, dynamique et efficace », at-il ajouté. « [Ces dernières] 2,5 mois dans Мажилисе du Kazakhstan, ainsi que dans la Douma d’etat, ratifié tous les accords chefs de nos etats. Je pense que c’est un bon exemple de notre efficace, dynamique, travail en équipe, ce qui, bien sûr, sert une grande aide pour le renforcement de nos relations bilatérales », a ajouté Нигматулин.