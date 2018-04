SAINT-PÉTERSBOURG, le 12 avril. /TASS/. Président de la Douma, Viatcheslav Volodine a appelé les pays de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) appuyer la position de la Serbie, qui a l’intention de rester un pays neutre, malgré les pressions de la part des états-UNIS et de l’union Européenne.

Prenant la parole lors de la réunion du conseil de l’assemblée Parlementaire de l’OTSC, dans lequel la Serbie participe en tant que pays observateur, le président du comité du parlement de ce pays sur le Kosovo et Métochie Milovan Дрецун a déclaré récemment que les etats-UNIS et les pays alliés de déstabiliser la situation dans les Balkans, pour « empêcher le rapprochement des pays de la région avec la Russie ».

« La serbie est un pays neutre, et nous ne serons pas membres d’aucune alliance militaire, mais allons coopérer avec tous les pays qui avons les mêmes idéaux de la sécurité et de la paix », a – t-il déclaré. Lors de cette Дрецун a souligné que la Serbie, en aucun cas, ne reconnaît pas l’indépendance du Kosovo et de la Métochie, même si c’est une condition occurrences d’un pays à l’union Européenne. « Nous ne reconnaissons pas autoproclamé etat du Kosovo-Metochie, ni dans quelles conditions, et nous attendons le soutien de nos amis, autour d’une table avec les albanais et d’élaborer un contrat définitif sur le statut du Kosovo et de la Métochie », – a demandé le représentant serbe du parlement, des membres du conseil de la PA de l’OTSC.

De son côté, Volodine a déclaré qu’il fallait « réfléchir sur les formes de dialogue avec les collègues de la Serbie pour les questions qu’elle soulève, on pourrait effectivement envisager. « La serbie n’est pas facile avec cette position quand il est exposé à la pression, non seulement les etats-UNIS, mais aussi de l’union Européenne, donc de notre devoir de soutenir. Nous sommes avec vous dans cette question, solidaires et conscients du fait que la position de non-ingérence dans les affaires des autres états doit être la base des relations mutuellement bénéfiques », a déclaré Volodine.

« La serbie veut être neutre, indépendante des pays d’Europe, et probablement de tous les pays, qui se basent sur le principe de non-ingérence dans les affaires des autres états, soutenir une telle décision », – at-il suggéré.