Le Président De La Douma D’Etat, Viatcheslav Volodine

MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. Le président de la Douma d’etat, Viatcheslav Volodine a appelé absurdes les sanctions AMÉRICAINES contre la tête de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, inscrit à la liste Magnitski, et mis en garde à propos bientôt symétrique par rapport à la réponse de la fédération de RUSSIE.

« Les états-UNIS, fort en annonçant lui-même le principal combattant contre le terrorisme, au lieu de construire une interaction avec ceux qui depuis longtemps et avec succès pour relever ce défi, prend des décisions absurdes », – a dit le président aux journalistes vendredi, commentant la récente décision des autorités des états-UNIS contre le chef de la Tchétchénie et d’autres russes.

Il a exprimé sa confiance que la Russie bientôt vous donnera un « symétrique réponse, et le principe de réciprocité sera respecté ».

Volodine a souligné que l’estime inadmissible américaine санкционную politique. Selon lui, « Ramzan Kadyrov est élu par le peuple le chef de la république, [il] le Héros de la Russie, a apporté sa contribution à la lutte contre le terrorisme international ». « Kadyrov fait beaucoup pour sauver des vies d’enfants, en organisant leur évacuation dans des zones de conflit », a rappelé le chef de la chambre.

Le ministère des finances des états-UNIS dans l’environnement a inclus cinq russes, dont le président de la Tchétchénie, dans la Tribune – seulement elle indique les noms de 49 russes. La syrie, l’administration AMÉRICAINE a accusé d’avoir participé à des « exécutions procès extrajudiciaires, de torture et d’autres violations graves du droit international des droits de l’homme ». Dans la liste aussi frappé Andrey Pavlov, Julia Maiorov et Alexis Шешеня pour participer à « l’association de malfaiteurs, ouvert Par Магнитским » et relative à l’allégation de la place « illégal remboursements d’impôts en 2007 », Ayoub Kataiev participation à des « exécutions extra-judiciaires procès extrajudiciaires, de torture et d’autres renseignements violations du droit international des droits de l’homme ».