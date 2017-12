Volodine a appelé les MÉDIAS du monde réservé abordée à la lumière des activités terroristes

Président De La Douma, Viatcheslav Volodine

ISLAMABAD, le 24 décembre. /TASS/. Les MÉDIAS doivent faire preuve de retenue dans le numéro de dépôt de l’information, car cela peut provoquer des extrémistes de l’humeur dans la société. À propos de ce dimanche, lors de la première régionale interparlementaire de la conférence consacrée à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, a déclaré le président de la Douma, Viatcheslav Volodine. Dans le forum participent des chefs des parlements de l’Afghanistan, du Pakistan, de l’Iran, de la Turquie, de la Chine et de la Russie.

Selon lui, les terroristes, il est impossible d’infliger la défaite sur le front idéologique de la création dans la société de l’atmosphère d’un rejet des idées d’extrémisme. C’est pourquoi un autre « un pas dans cette direction serait d’adopter dans le cadre de l’ONU, le concept de « volontaires de lutte contre le terrorisme contraintes des MÉDIAS et des officiels ».

« Il [le concept] implique la retenue des MÉDIAS dans la question de l’information de refoulement, capable de provoquer des extrémistes de l’humeur dans la société », – at-il expliqué, indiquant aussi de l’importance d’assurer la participation de la société civile, les leaders religieux et de la communauté des experts.

Le président de la chambre basse du parlement de Russie à titre d’exemple, a mené une expérience réussie dans la mise en place d’un cadre législatif de la fédération de RUSSIE, ce qui permet досудебную le blocage de ressources internet, de faire l’apologie du terrorisme.

La lutte contre « les révolutions de couleur »

En outre, Volodine a déclaré que l’opposition des « révolutions de couleur » il faut discuter sur interparlementaire niveau.

« Sur interparlementaire niveau il serait bon de discuter de la question de la lutte contre la soi-disant « révolutions de couleur ». Ils commencent souvent par une intervention dans les affaires intérieures des états », a déclaré Volodine.

Volodine a souligné que cette pratique « nécessite une parlementaire d’évaluation et d’intervention ».

« Aide militaire » ou de « l’occupation »

Volodine a appelé les parlementaires à ne pas confondre la notion de « aide militaire », qui s’avère être le pays à la demande de son gouvernement, avec la notion de « profession ». Auparavant, le délégué du Pakistan a mis en un nombre d’actions des états-UNIS au Moyen-Orient et de la présence de l’Union Soviétique en Afghanistan, les décrivant comme une occupation.

« On veut que mes collègues ont souligné la différence entre la prestation de l’assistance militaire et l’occupation. L’aide militaire s’avère, à la demande du gouvernement légitime, l’occupation ne prévoit pas de tels incidents, comme vous le savez », – a attiré l’attention des parlementaires de Volodine.

« Quand nous commençons à jeter des pierres dans l’histoire, il ne sert pas à la confiance et n’améliore pas les relations », a ajouté le président de la Douma, notant la nécessité de la création conceptuelle de l’appareil, afin d’éviter à l’avenir des doubles standards.

Selon lui, les événements survenus en Irak et en Libye, se produisent pas à l’invitation légalement élu du pouvoir, contrairement aux décisions du peuple. Et pourtant, c’est le peuple, et choisit le gouvernement de son pays. « Cela s’appelle l’occupation. Et quand il ya un appel légitime gouvernements élus est une aide militaire », a souligné le Volodine.

L’interaction des parlementaires

Une délégation de parlementaires de la fédération de RUSSIE avec les représentants de la communauté d’affaires ont l’intention de visiter l’Iran l’année prochaine. Ce sujet a déclaré dimanche le président de la Douma lors de la rencontre avec le chef du parlement Iranien, Ali Larijani.

« Nous préparons un voyage en Iran, avec une grande délégation. Pour ce voyage un grand intérêt manifeste russe des affaires », dit – il.

À son tour Larijani re a invité le président de la chambre basse du parlement russe à participer 16-17 janvier 2018 à la conférence des parlementaires des pays islamiques, qui se tiendra à Téhéran. Volodine a remercié pour l’invitation, tout en exprimant le regret de ne pouvoir assister à la conférence. Cependant, il est assuré que la délégation russe ne tardera pas à participer au forum.