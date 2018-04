Volodine a déclaré la nécessité de soutenir l’подпавших sous les sanctions de la russie

MOSCOU, le 6 avril. /TASS/. Correspondent, sous des sanctions américaines hommes d’affaires russes doivent être pris en charge, a déclaré vendredi le président de la Douma, Viatcheslav Volodine.

« Les autorités des états-UNIS à plusieurs reprises violé le droit international et les principes de développement du commerce international. C’est tout à fait inacceptable. Et dans cette situation, les hommes d’affaires russes, tombé sous les sanctions doivent être pris en charge », dit – il.

Volodine a assuré que discuter de ces questions avec tous ceux qui s’intéressent à la croissance de l’économie russe, le maintien et la création d’emplois ». « Ensemble, nous trouverons la solution qui permettra aux dirigeants de l’entreprise russe plus activement à se développer sur le territoire de notre pays », a conclu le chef de la chambre basse du parlement.

Selon Volodina, « les décisions prises à l’égard des entreprises russes soulignent une fois de plus, que les sanctions et санкционные listes visent à l’affaiblissement de notre pays et de l’économie ».

« Initialement imposé des sanctions, la Russie a surmonté, les санкционные listes, aussi, n’ont pas donné de résultats. Maintenant les sanctions contre les entrepreneurs principaux pays, c’est la reconnaissance de l’efficacité de leur entreprise, ils sont perçus comme des gens qui réussissent, les joueurs actifs du marché. Par des sanctions tentent d’empêcher que leur entreprise, et le développement économique du pays », a conclu le président de la Douma.

Vendredi, les autorités AMÉRICAINES ont annoncé l’introduction de sanctions à l’égard de 38 russes des personnes physiques et morales, notamment à l’encontre de « Rosoboronexport », « Russe de la corporation financière » et de « Rusal ». Washington, en motivant l’introduction de рестрикций, a de nouveau accusé Moscou de la réunification de la Crimée avec la Russie, « incitation à la violence à l’est de l’Ukraine, le soutien du régime de Bachar] Assad en Syrie par le biais de l’approvisionnement [divers] les matériaux et les armes », ainsi que dans la conduite des activités illégales dans le cyberespace.