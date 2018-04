Volodine a déclaré que la Russie et l’Iran ont obtenu des succès en Syrie grâce à la confiance mutuelle

TÉHÉRAN, le 9 avril. /TASS/. De la fédération de RUSSIE et l’Iran ont réussi à régler la situation et la lutte contre les terroristes en Syrie grâce à la confiance mutuelle. Ce sujet a déclaré le président de la Douma d’etat, Viatcheslav Volodine dans une interview à la télévision iranienne.

Haut-parleur, le lundi est arrivé à Téhéran pour une visite officielle, au sein de laquelle se réunira avec le président Hassan Роухани et président du parlement Ali Larijani, et ouvrira la séance plénière russo-iranien du forum d’affaires. D’un entretien avec l’homologue iranien sera pour lui un cinquième de la dernière année et demie auparavant, deux politiques à plusieurs reprises clairement communiqués, notamment des parlementaires internationales et des forums sur la lutte contre le terrorisme et la menace de drogue.

« La position de l’Iran et de la Russie sur la Syrie n’est pas simplement constructive, nous n’avons pas seulement la communion des positions, et en premier lieu le désir de régler la situation dans le pays, ce qui pratiquement se trouvait sur le bord de la scission, où a été créé par l’organisation terroriste, qui a commencé à acquérir déjà la forme de l’état, et c’est devenu une menace pour le monde entier », a déclaré le chef de la chambre basse du parlement de la fédération de RUSSIE.

Volodine a souligné que c’est grâce à la Russie et à l’Iran « a réussi à tout faire pour apporter la paix sur pénibles syrienne terre et pour libérer la Syrie des terroristes ». « Il a réussi uniquement grâce au fait que nos relations avec l’Iran ont été aussi proches de la compréhension du problème, que c’est arrivé c’est grâce à la confiance mutuelle, de la position commune sur toutes les questions clés », a ajouté le président. « Bien sûr, ici, il faut rendre hommage à nos présidents », – at-il conclu.

Coopération interparlementaire

Les députés de la Douma d’etat l’intention de passer par le parlement en mesure de développer les relations d’affaires et de la politique de coopération avec l’Iran, en contribuant à la mise en œuvre des accords des présidents des deux pays.

« Grâce aux efforts de nos présidents de l’interaction de nos pays se développe dans de nombreux domaines », a déclaré Volodine, commentant les principaux objectifs de la visite à Téhéran. « Pour nous, c’est l’une des priorités dans les travaux des parlements à travers le parlement en mesure de nous pourrions créer des conditions pour le développement de nos affaires, les relations commerciales », explique – t-il. Avec la promotion de projets d’affaires parlementaires « beaucoup de travail sur le renforcement des relations politiques de la Russie et de l’Iran », a souligné le président.

Volodine a exprimé l’espoir qu’au cours de la visite, il a accompagné des députés « auront la possibilité de discuter de nombreuses questions de la coopération interparlementaire ». En particulier, il est prévu de créer une commission de haut niveau sur la coopération entre le Parlement et le Majlis dirigée par les présidents des organes législatifs. Ce mécanisme d’interaction – n’est pas membre, il est utilisé « seulement dans le cas où il ya une perspective de développement des relations avec le contenu spécifique de l’ordre », a attiré l’attention des politiques.

Dans le cadre de la visite du président de la Douma ouvrira la séance plénière russo-iranien du forum d’affaires. « Parmi les objectifs de voyage – n’est pas seulement le renforcement de la coopération dans le cadre de projets spécifiques, qui représente et « Rosatom », et les chemins de fer, a – t-elle. – Dans le cadre d’une délégation de représentants des régions, qui travaillent activement avec l’Iran dans le cadre de la caspienne de la coopération: c’est l’auvergne, Volgograd, à saratov en tant que ». Ces régions sont les principaux fournisseurs y compris les produits agricoles en Iran, a rappelé l’Objectif.

« Bien sûr, nous aimerions que les relations ont évolué au niveau régional: pour la province de l’Iran ont collaboré avec les régions de la Russie », – a souligné le chef de la chambre basse du parlement. « Je n’exclus pas que nous allons discuter de la question de la tenue cette année de la réunion de la commission parlementaire, que nous allons créer demain, dans l’une des régions de la fédération de RUSSIE. Ce sera peut-être Volgograd », – at-il conclu.