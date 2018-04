Volodine et les Larijani ont présidé la commission parlementaire chargée de la coopération de la fédération de RUSSIE et de l’Iran

TÉHÉRAN, le 9 avril. /TASS/. Le président de la Douma d’etat, Viatcheslav Volodine et le président du Parlement Iranien, Ali Larijani ont présidé créée le lundi russo-iranienne de la commission parlementaire chargée de la coopération de haut niveau. Le document correspondant a été signé lors de la visite officielle Volodina à Téhéran.

Cet organisme créé en particulier pour la création « d’opportunités pour l’échange de données d’expérience de l’activité législative; interparlementaire de coordination des activités dans le cadre des organisations et conférences internationales, notamment sur les questions d’intégration de la coopération sur l’espace eurasien, la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants ».

Il est prévu d’entreprendre « régulières parlementaires, des consultations sur des questions d’intérêt commun, y compris dans des domaines tels que l’énergie, les transports, l’industrie, scientifique et éducative de l’interopérabilité, le partage de la technologie de pointe, le tourisme ».

Il est supposé que la commission se réunirait une fois par an alternativement sur le territoire de la Russie et de l’Iran.

« La signature d’un accord sur la création d’une commission mixte entre nos parlements, nous passons à un nouveau niveau des relations des relations qui impliquent la responsabilité de la mise en œuvre des solutions concrètes, des projets », a déclaré Volodine aux journalistes après une rencontre avec Larijani. « Nous sommes allés au fil du temps, en développant nos relations dans le cadre de la dimension parlementaire », – a rappelé.

Selon le président de la, les relations entre les deux pays se développent de façon dynamique, « à bien des égards, cela est devenu possible grâce aux relations qui règnent au sommet entre les présidents de la Russie et de l’Iran. « Et la tâche des parlements de faire de la législation pour assurer les dispositions qui sont prises au niveau des chefs d’etat », – dit-il.

« En créant une structure de collaboration, nous croyons que nous devons résoudre en premier lieu les tâches associées avec le constat de ces formats, qui nous permettra de mieux comprendre les uns les autres et de travailler plus efficacement en matière de lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic de drogue, et, bien sûr, la tâche principale – développement des relations économiques », a souligné le Volodine.

« Dans ce contexte, nous nous attachons une grande importance au développement des relations interrégionales, les contacts, les relations prévoyons d’organiser la prochaine réunion de la commission mixte avec le parlement de l’Iran dans l’un des territoires de la fédération de RUSSIE », confirma – t-il, n’excluant pas que ce sera Volgograd.