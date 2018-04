Volodine: la décision des états-UNIS de la sortie de СВПД sur le programme nucléaire de l’Iran est incorrecte

Le Président De La Douma D’Etat, Viatcheslav Volodine

TÉHÉRAN, le 9 avril. /TASS/. Le président de la Douma d’etat, Viatcheslav Volodine a exprimé l’espoir que les etats-UNIS triompher la raison et ils ne sortiront pas de l’échange à un plan d’action global (СВПД) sur le programme nucléaire iranien.

L’orateur lundi est arrivé à Téhéran pour une visite officielle, dans le cadre duquel s’entretiendra avec le président Hassan Роухани et président du parlement Ali Larijani.

« Ce serait une mauvaise solution, si l’Amérique est l’accepte », a déclaré Volodine dans une interview à la télévision iranienne, répondant à une question sur la façon dont il évalue la position de Washington sur cette question et les conséquences de son éventuelle sortie de la СВПД. « De plus, ce sera une décision qui affectera de nombreux pays. J’espère que la raison l’emportera et les etats-UNIS, elle ne sera pas », – a souligné le chef de la chambre basse du parlement de la fédération de RUSSIE.

Après cela, le journaliste a demandé l’opinion de l’orateur sur ce, continuera-t-il une opération de procéder en cas de sortie de Washington, si les autres parties continueront à s’occuper de ses dispositions. « Il y a un grand intérêt de tous les pays, de tout contrat, a agi dans cette partie », a répondu Volodine. Toutefois, il a appelé à « discuter positif scénario » et « parler de conséquences, si les etats-UNIS iront à la rupture des relations dans ce domaine ».

En juillet 2015, l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU (Russie, Royaume-uni, Chine, etats-UNIS, France) et l’Allemagne sont parvenues à un accord sur le règlement du problème nucléaire de Téhéran. Conçu leur СВПД prévoit la levée des sanctions de l’ONU, les états-UNIS et de l’UE imposées à l’Iran en raison de son programme nucléaire, en échange d’un engagement de Téhéran de limiter les activités nucléaires et de la mettre sous contrôle international. En janvier 2016, a annoncé le début de la mise en œuvre de la transaction.

12 janvier de cette année, le président Donald Trump a déclaré que les etats-UNIS cessent de participer à СВПД, si elle ne sera pas modifiée. Le leader américain a rappelé que le nouveau reconduit la levée des sanctions contre l’Iran, mais, selon lui, cela a été fait « dans le seul but de conclure un accord avec les alliés européens, afin de corriger les terribles inconvénients du nucléaire iranien, de la transaction ».

L’endiguement de la Russie et de l’Iran

Les états-UNIS tentent avec l’aide de sanctions retenir le développement de la Russie, tout comme l’Iran, quand elle est de Washington ont été prises ces décisions.

« Les sanctions et санкционные listes – la tentative de retenir le développement de la Russie, ainsi que d’essayer de retenir le développement de l’Iran, lorsque ces décisions ont été prises par rapport à la République Islamique d’Iran », a déclaré Volodine, répondant à une question sur la façon dont il voit la poursuite du développement des relations entre la Russie et les états-UNIS dans le contexte du récent hostiles à l’action de Washington à l’égard de Moscou. « Il est donc nécessaire de supposer que sympathiques ces solutions ne nommerai pas », – at-il déclaré.

Moscou vient de ce que « vous devez suivre à la consolidation des relations bilatérales en premier lieu sur les principes d’amitié, de respect mutuel, de l’absence de doubles standards et les principes de la non-ingérence dans les affaires des états souverains », a poursuivi le président de la Douma d’etat. « Les etats-UNIS dans ces domaines ne respectent pas ces principes et à peine санкционная politique peut favoriser le développement de relations », a – t-il ajouté.

« De son côté, la Russie a souligné et souligne la nécessité d’organiser un dialogue, amitié, et c’est notre politique étrangère vis-à-vis aux états-UNIS, ainsi que par rapport à d’autres pays », a conclu le Volodine.

De nouvelles sanctions contre la RUSSIE

Cette fois, vendredi dernier, le 6 avril, Washington a imposé des sanctions contre sept grands entrepreneurs russes, 17 de fonctionnaires et de dirigeants госкорпораций, ainsi que contre 12, de sociétés privées et de deux organismes d’état. Selon les explications du ministre des finances, les actifs de toutes les 24 énumérés citoyens et de 14 organisations, si elles se trouvent dans la juridiction des états-UNIS, sont soumis au gel. Les américains désormais interdit de maintenir des relations professionnelles avec фигурантами de la liste.

Comme l’a déclaré en réponse, la RUSSIE, la Russie ne laissera pas de nouvelles sanctions des états-UNIS sans réponse rigide.