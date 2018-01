Volodine: l’inclusion dans le rapport du kremlin fonctionnaires et hommes d’affaires en reconnaissance de

Président de la Douma de la fédération de RUSSIE Viatcheslav Volodine

© Alexei Nikolsky/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, le 30 janvier. /TASS/. L’inclusion dans la soi-disant du kremlin le rapport du ministre des finances des états-UNIS les noms des fonctionnaires, chefs d’entreprises et dirigeants de sociétés d’état est une reconnaissance, même honorable номинацией. Sur ce, a déclaré mardi le président de la Douma d’etat, Viatcheslav Volodine dans l’émission de la chaîne de télévision « Russie 24″, en commentant le kremlin liste », préparé par минфином états-UNIS pour le Congrès.

Voir aussi







« Kremlin » rapport du ministre des finances des états-UNIS. Qui est entré dans la liste



« Dans cette liste – les entreprises de classe mondiale. C’est un aveu qui n’a pas l’obtenir dans aucun classement », dit – il, en soulignant que ceux qui se trouvent dans cette liste, doivent comprendre qu’ils ont et a été nominé comme meilleur de la société, comme les meilleurs chefs ».

Auparavant, Viatcheslav Volodine a noté que de cette façon, les états-UNIS essaient de changer la politique intérieure de la Russie, mais ces mesures affecteront en premier lieu sur les citoyens des états-UNIS, mais aussi endommager les intérêts des partenaires européens de l’Amérique. En outre, il a noté que de nouvelles sanctions contre la Russie n’est pas atteint cet objectif, mais au contraire, encore plus regroupant la société.

Le ministère des finances des états-UNIS, le lundi a publié la version open soi-disant pour le kremlin rapport, qui a été de tous les membres du gouvernement russe, y compris le premier ministre Dmitri Medvedev, le guide de l’administration présidentielle, les dirigeants de plusieurs госкорпораций et des banques de l’état, ainsi que des hommes d’affaires avec l’état, selon des sources américaines, 1 milliard de dollars et plus. Au total, la liste comprend les noms de 210 personnes.