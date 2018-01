VTSIOM: декларируемый le taux de participation à l’élection du président est de 71%

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, 1er février. /TASS/. Декларируемый les russes le taux de participation à l’élection du président de la fédération de RUSSIE est de 71%, environ 70% des répondants ont déclaré que les prêts à voter pour le de l’actuel chef de l’etat Vladimir Poutine. Comme en témoignent les résultats d’une enquête menée du 26 au 28 janvier, le centre Panrusse d’étude de l’opinion publique (VTSIOM).

Декларируемая le taux de participation

Comme il ressort de la recherche sur les matériaux, à la disposition de TASS, декларируемый degré de participation aux élections est de 71% est la proportion des répondants russes, déclarant que « exactement prendra » la participation à la mars élections. Par conséquent, ce taux augmente depuis décembre de l’année dernière: si la réponse appropriée donnaient 63% des répondants, alors, par exemple, 8-10 janvier 2018 – déjà 67%.

10% des personnes interrogées SONDAGES ont un potentiel de préparation à venir dans les bureaux de vote, en disant qu’ils prendront part à l’élection.

Seulement 3% des répondants déclarent que précisément ne vont pas voter, autant dire que la plupart ne le font pas. N’avons pas encore décidé, voter ou non, 11% des répondants.

Notes des candidats

Environ 70% (69,9%) des répondants ont déclaré que l’intention de voter aux élections pour le de Vladimir de Poutine de sa candidature, ils ont choisi de répondre à la question, quelqu’un aurait voté, si les élections présidentielles ont eu lieu dimanche. SONDAGES dit que pour cet indicateur, le « a enregistré une baisse depuis le début de janvier (73,8% selon l’enquête de 8-10 janvier) ».

Le classement des autres candidats communs dans l’enquête sont les suivants: un homme d’affaires, le candidat du parti COMMUNISTE Paul Грудинина prêts à soutenir 7,2% des personnes interrogées, le chef de LDPR Vladimir Zhirinovsky – 5,9%, 1,2% voteraient pour promue par le parti initiative citoyenne » телеведущую Ksenia Sobtchak, 0,9% pour le fondateur du parti adoptée, 0,3% au chapitre du Parti de la croissance, d’affaires du médiateur de Boris Titov.

Les experts SONDAGES soulignent l’instabilité du classement Грудинина, dont la chute alternent montées ». Ainsi, par exemple, de Sobtchak fixent « au cours du mois fluctuations de 0,3 points de pourcentage ».

Avis d’experts

Commentant les résultats de l’étude, le politologue Dmitri Gusev a souligné que la cote de Poutine « au cours du mois varie de 72% à 2% vers le haut, atteignant près de 75%, et 2% vers le bas à 69,9% ».

Mais « c’est le plus important dans les SONDAGES les chiffres », croit-il. Selon l’expert, « le principal c’est que les élections deviennent de plus en plus intéressants et декларируемая le taux de participation augmente ». « Ainsi il est évident que les appels à un boycott n’atteignent pas de résultat, les soi-disant électorales de la grève conduisent à ce résultat défavorable, les gens sont de plus en plus et un plus grand intérêt aux élections », a indiqué Gusev. « Et ça, c’est vraiment important et significatif dans les données des sociologues », a – t-il déclaré.

Le politologue Oleg Матвейчев a remarqué que « une baisse de notation провластных des politiciens dans le mois de janvier est sociologique подтверждаемая des années d’observation de la norme ». « Chaque année, « les premiers » январские notes donnent le pouvoir de vote à moins que les deux dernières nuits de décembre », – a rappelé.

L’explication, selon Матвейчева, « ce n’est pas politique, mais plutôt la violence ». « En décembre, les gens se réjouissent prochaines vacances, passionnés de longues vacances du nouvel an, en janvier, en face de, devant un grand travail et le long hiver, l’argent dépensé, et à l’optimisme n’est pas tellement », – at-il expliqué. L’expert a souligné que, dans ce moment varie pas seulement les cotes des politiques distinctes, la chute de l’indice social de l’optimisme, de la consommation et index suivant sur la liste d’indicateurs ». « Bien sûr, cette édition annuelle du « anomalie » n’a pas de politique de la nature et « corrigé » en février l ‘et de la mars commentaires », a – t-il.

Méthode de l’enquête

Initiative de la russie sondage VTSIOM-Satellite » a eu lieu du 26 au 28 janvier 2018 par la méthode de l’entretien téléphonique de stratifié двухосновной d’un échantillon aléatoire fixes et mobiles de 3 mille personnes interrogées. Un échantillon est construit sur la base d’une liste complète des numéros de téléphone, impliqués sur le territoire de la fédération de RUSSIE. Pour un échantillon de taille maximale de l’erreur avec une probabilité de 95% ne dépasse pas 1,8%.

Dans l’enquête participent les russes âgés de plus de 18 ans.

Qui participe à la campagne

La CCE le 31 janvier cessé d’accepter des signatures et des documents pour l’enregistrement des candidats à la présidence. Dans la course électorale continuent avec la participation de huit candidats au poste de chef de l’etat: Poutine, courir à nouveau le délai que самовыдвиженец, et les sept candidats des partis.

Les partis avancés Vladimir Jirinovski (parti LIBÉRAL démocrate), Paul Грудинин (parti COMMUNISTE), Sergey Baburin (le parti « Russie national d’union »), Ksenia Sobtchak (« initiative citoyenne »), Maxime Сурайкин (« les Communistes de la Russie »), Boris Titov (Parti de la croissance), Grigory Yavlinsky (« Pomme »).

Les candidats de partis parlementaires Jirinovski et Грудинин libérés de la collecte de signatures d’électeurs et déjà enregistrés. Selon la loi, les candidats de partis non parlementaires doivent passer à la CEC n’est pas moins de 100 mille et plus de 105 milliers d’autographes, самовыдвиженцы pas moins de 300 mille et 315 mille

Le 29 janvier, le personnel électoral de l’état-major de Poutine ont déposé à la CEC des documents pour son enregistrement d’un candidat et d’environ 315 milliers de signatures.

L’élection du président de la Russie auront lieu le 18 mars.