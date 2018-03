Wall Street finit en hausse après des hésitations liées à Trump

Wall Street a terminé en hausse mardi à l’issue d’une séance indécise, le marché hésitant à s’engager franchement face au climat d’incertitudes généré par le débat à Washington autour des taxes douanières souhaitées par le président Donald Trump.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,04% à 24.884,12 points après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 0,56% à 7.372,01 points. L’indice élargi S&P 500 s’est apprécié de 0,26% à 2.728,12 points.

Le président américain a surpris le marché jeudi en annonçant vouloir instaurer des taxes élevées sur les importations d’aluminium et d’acier. Cette perspective provoque des réticences même dans son propre camp, le chef des républicains à la Chambre des représentants Paul Ryan ayant notamment mis en garde contre les « conséquences inattendues » d’une éventuelle guerre commerciale.

« Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur ce qu’il se passe actuellement à la Maison Blanche » et ne savent pas si le débat sur les barrières douanières souhaitées par le président américain « aura un impact limité ou s’il peut avoir des ramifications plus importantes », indique Adam Sarhan de 50 Park Investment.