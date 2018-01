Washington envisage de nouvelles sanctions contre l’Iran

Matt H. Wade – CC

La Maison-Blanche envisage de nouvelles sanctions contre des représentants du régime iranien et ses partisans impliqués dans la répression du mouvement de contestation débuté il y a une semaine dans le pays, a indiqué un haut responsable de l’administration américaine.



« Nous examinons toutes les possibilités », a-t-il précisé sous couvert d’anonymat, au sujet des organisations et des personnes susceptibles d’être visées par de telles mesures punitives pour des infractions aux droits de l’homme, des actes de censure ou l’entrave à la liberté de rassemblement. « Cela requiert de l’information, mais il y a beaucoup d’information qui circule, donc nous avons l’intention de commencer à rassembler tout cela et à examiner ce que nous pouvons faire ».