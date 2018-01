Week-end sans alcool au volant: près de 48.000 conducteurs contrôlés, moins de 2% positifs

Près de 48.000 conducteurs ont été contrôlés au cours du « week-end sans alcool au volant » que menaient la police fédérale de la route et les polices locales du 12 au 15 janvier. Au total, moins de 2% des personnes contrôlées roulaient sous l’influence de l’alcool.

Durant 60 heures, de vendredi 18h à lundi 6h, les 128 zones de police et la police de la route ont effectué des contrôles axés sur la consommation d’alcool et/ou de drogue sur les autoroutes, les voiries régionales et communales.

Prétest négatif pour 36.866 personnes

Au total, 47.921 conducteurs ont été contrôlés. Parmi ceux-ci, il a suffi d’un prétest négatif pour 36.866. Un peu plus de 11.000 autres ont dû faire un éthylotest. Sur ces derniers, seuls 902 (soit 1,88% des personnes contrôlées) roulaient sous influence de l’alcool. Dans le détail, 0,78% étaient dans la catégorie « alerte », soit avaient entre 0,22 mg/l et 0,35 mg/l d’alcool dans le sang, et 1,10% étaient au-delà.

Lors de l’édition hivernale 2017, la proportion était encore de 2,12%. « Cette diminution tend à prouver que la prévention, la sensibilisation et la répression ont bien un impact positif sur le comportement des conducteurs », se réjouit la police. « La diminution ne peut que nous satisfaire, même si l’objectif des 0% n’est pas encore atteint ».