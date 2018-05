Wernbloom a admis que la décision de quitter le CSKA a été donné il lui est difficile

Pontus Wernbloom

© F. abel Ros/TASS

TASS, le 13 mai. Petit-déjeuner le milieu de terrain du CSKA moscou, Pontus Wernbloom a admis que la décision de quitter l’équipe a été donné il lui est difficile. À propos de cette footballeur a écrit dans son Instagram.

It’s been one of the hardest decisions in my life to leave CSKA. I want to say thank you to every fan, chaque équipier, every staff member, all of CHAMPIONS. You will always have a very special place in my heart. I’m so happy what we have achieved together, so many memories, so many des trophées. #3

La publication de Pontus Wernbloom (@wernbloom) 13 Mai 2018 à 8:13 PDT

Dimanche, l’entraîneur le monde Viktor Goncharenko, a raconté que Wernbloom avec le bulgare le milieu de terrain de l’équipe de Guéorgui Милановым quittera le club en fin de saison. La dernière fois Wernbloom a joué pour le CSKA moscou le 15 avril, dans le match contre « Ufa » (1:1), la fin du championnat, il a raté à cause d’une blessure.

« La décision de quitter le CSKA moscou a été l’un des plus difficiles dans ma vie. Je tiens à remercier tous les supporters, un partenaire, un employé du club et tout le CSKA en général. Vous êtes toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Je suis très heureux, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, j’ai tant de souvenirs, tant de trophées », a 31 ans, Wernbloom.

Wernbloom a agi pour le CSKA moscou à partir de 2012. Il a passé 224 match pour le club de moscou, qui a marqué 22 buts. Dans la composition, le CSKA Wernbloom trois fois champion de la Russie, une fois remporté la Coupe de Russie, ou deux fois la super coupe de Russie.

Voir aussi

André Федун: CSKA sans composition a pris la deuxième place, « Agattuso de penser

Goncharenko, le CSKA a passé une saison fantastique

Le CSKA a remporté la deuxième place de la premier league et se produira dans la phase de groupes de la Ligue des champions