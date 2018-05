Willy Borsus prononce ce mercredi son discours sur l’état de la Wallonie

L’exercice a été initié par Paul Magnette (PS), renversé il y a un an, et c’est ce mercredi à son successeur de s’y essayer : Willy Borsus (MR) prononce à 11 heures son premier discours sur l’état de la Wallonie. Il doit y expliquer où en est la Région et quelles inflexions il compte encore donner dans le court laps de temps qui lui est imparti.

Il y a quelques mois, Willy Borsus déclarait : « Je veux que, de façon rapide, on puisse mesurer à quel point la Wallonie évolue ». L’occasion lui est donnée ce mercredi de démontrer si le contrat est rempli ou, du moins, si, depuis qu’il exerce le pouvoir, une nouvelle dynamique est enclenchée. La coalition MR-cdH doit en effet faire vite si elle veut convaincre l’électeur de la reconduire en 2019.

L’économie est évidemment au cœur des soucis de ce gouvernement. Et donc, diminution du nombre d’organes publics et du nombre de leurs administrateurs, réforme des points APE, abattements sur les droits d’enregistrement ou de succession, suppression de la redevance télé… l’année écoulée a été marquée par l’empressement de la coalition MR-cdH à frapper fort avec des mesures visibles sur lesquelles le ministre-président va sans doute insister.

Le gouvernement doit aussi être crédité de la mise en œuvre des décrets pour une meilleure gouvernance et d’inflexions tournées vers l’environnement. Tout ceci devrait constituer la trame des interventions de Willy Borsus.

Elles feront l’objet d’un exposé sans réponse de l’opposition. Du moins dans un premier temps puisque débat il y aura mais pas avant le lendemain après-midi, de façon à ce que l’opposition ait le temps d’analyser la communication du gouvernement et de livrer son point de vue sur le bilan de la coalition.