Éric Woerth –

ERIC FEFERBERG / AFP

Par ailleurs Éric Woerth estime que Laurent Wauquiez « n’est pas le premier homme politique » à « dire du mal de ses collègues ».

Inutile d’en faire un drame: ce mardi sur Europe 1, l’ancien ministre du Budget Éric Woerth a tenté de tourner la page des propos polémiques de Laurent Wauquiez devant les étudiants de l’EM Lyon.

« Il a dit du mal d’un certain nombre de ses collègues, ce n’est pas le premier homme politique à le faire », a relativisé le député Les Républicains, estimant que « la séquence est close ».

Éric Woerth demande de l’indulgence à l’endroit de Laurent Wauquiez, nouveau président de sa « famille » politique dont la personnalité divise profondément au sein de la droite.

« Il a plein d’autres qualités »

« On a fait des jours et des jours de polémique sur des propos que j’estime maladroits, mais ce n’est pas non plus la mort du petit cheval », explique-t-il. « Il a plein d’autres qualités, il faut lui laisser le temps de les exprimer. »

L’ancien secrétaire général des Républicains a toutefois pris de la distance avec les affirmations de Laurent Wauquiez, qui affirmait notamment que l’ex président de la République Nicolas Sarkozy faisait écouter ses ministres.

« Nicolas Sarkozy n’écoutait personne à ma connaissance. Je n’avais pas le sentiment que mes textos et mes mails s’envolaient », s’est amusé Eric Woerth.