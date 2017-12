Wouter Beke (CD&V) en faveur de la démission de Theo Francken (N-VA)

Le président du CD&V Wouter Beke a suggéré ce vendredi matin que la démission du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Fracken (N-VA) serait une bonne chose.

Les jours passent et la polémique autour du rapatriements de Soudanais par Theo Francken ne semblent toujours pas se dissiper. Wouter Beke estime que, « par le passé, on a vu des ministres CD&V démissionner lorsqu’ils semblaient avoir menti, et ce même si ce n’était pas le cas ».

Il s’agit, dit-il, d’une « question de déontologie personnelle », prenant en exemple les cas d’Yves Leterme et de Jo Vandeurzen en 2008.

Partir ou rester ?

S’exprimant dans l’émission « De ochtend » sur Radio 1, le leader des chrétiens flamands a estimé que le secrétaire d’État avait fait « des déclarations non conformes à la vérité devant le Parlement » et qu’un « certain nombre de choses ont été dissimulées, tout en maintenant la même ligne dans ses discours ».

« C’est effectivement un problème », a confié Wouter Beke à la VRT.

Alors, à la question de savoir si Theo Francken doit démissionner ou pas, le président du CD&V reste toutefois prudent : « Je dis seulement que les gens doivent tirer leurs propres conclusions et qu’il s’agit d’une question de déontologie personnelle ».

« Votre crédibilité est votre plus important atout et, si elle est affectée, il faut, en tant que politicien, en tirer les conclusions », a-t-il encore martelé.