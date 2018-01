WSJ: après le scandale de la vente de l’entreprise Вайнштейна peut être déficitaire

NEW YORK, le 5 janvier. /TASS/. La compagnie Weinstein Company, qui a fondé l’accusé de harcèlement sexuel, le producteur américain Harvey Weinstein, peut être vendu à moins de 500 millions$, en conséquence, les actionnaires de la société subisse une perte. Cela a été rapporté vendredi le journal The Wall Street Journal.

Comme l’écrit le journal citant des personnes familières avec la progression de la discussion de l’opportunité, compte tenu des dépenses courantes et des dépenses d’avocats les propriétaires actuels de la société dans le prix de vente n’ont rien, de sorte que $500 millions à environ la moitié du montant prévu de la dette de l’entreprise.

À l’origine de l’intérêt de la société ont manifesté 20 les investisseurs, mais à la fin de décembre, leur nombre est réduit à six, écrit le journal. Parmi les acheteurs potentiels, – l’ex-chef de la Gestion des petites entreprises des états-UNIS dans l’administration du président Obama Maria Contreras-Sweet et le studio Lionsgate. En outre, selon The Wall Street Journal, l’intérêt à la transaction est montré d’une société liée à la famille de Walt Disney.

En octobre dernier, le journal The New York Times a publié issue d’une enquête d’un journaliste un article qui disait que Weinstein pendant environ 30 ans a des sollicitations des collaborateurs d’entreprises, où il a travaillé. Comme l’a signalé, l’édition, le producteur s’efforçait de proximité avec eux en échange de la promotion dans la carrière. Avec les accusations portées contre les Вайнштейна depuis le début d’octobre ont plus de 80 femmes, notamment de l’actrice Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow. Weinstein a été exclu de la Guilde des producteurs de l’Amérique, de l’institut Britannique du cinéma, l’American academy of motion picture arts, et sortit de la composition du conseil d’administration de sa maison de production.

Après le scandale des Вайнштейном etats-UNIS ont commencé toute une série d’allégations de harcèlement à l’adresse de personnes célèbres Dans приставаниях accusé, en particulier, les acteurs de Kevin Spacey et Dustin Hoffman, le comédien Louis Xi Kay, ancien président AMÉRICAIN, George Bush senior, et de nombreux autres.