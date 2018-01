WSJ: le propriétaire d’un casino et d’un milliardaire Steve Уинна soupçonné de harcèlement

NEW YORK, le 26 janvier. /TASS/. Le personnel travaillant dans le casino de la milliardaire Steve Уинна, l’ont accusé de inappropriés actions à l’égard de ses subordonnés, mais lui-même à 76 ans, Winn, qui occupe le poste de président du comité financier, du comité National Républicain, nie catégoriquement ces allégations. Cela a été rapporté vendredi le journal The Wall Street Journal, notant que Winn aurait payé $7,5 millions de dollars de l’amortissement работнице маникюрного de salon à Las Vegas, ce qui, selon elle, a subi un harcèlement en 2005.

Dans un communiqué envoyé à The Wall Street Journal, Winn a appelé ce genre d’affirmations absurdes. « Nous nous sommes retrouvés dans une situation où les gens peuvent parler avec des affirmations sans égard à la vérité et reste le choix: ou souffrir abusif des déclarations publiques ou commencer, les années de procès, a – t-il déclaré. – Il est regrettable que dans une telle situation, peut-être ».

Immédiatement après que les allégations de mauvais comportement Уинна est apparu dans la presse, actions de son entreprise Wynn Resorts LTD a chuté à 8,83%, à partir de 182,9 par action. Dans un communiqué envoyé à la télévision CNBC, cette société a souligné que introduites dans l’impression d’approbation « semblables à celles qui ont été faites dans le cadre des audiences son ex-épouse Уинна, Elaine Wynn, qui mène un procès avec lui et avec la société ».

Le thème du harcèlement est devenu extrêmement urgent aux états-UNIS après le scandale autour du célèbre producteur américain Harvey Вайнштейна. En octobre 2017, le journal The New York Times a publié un article qui disait que Weinstein pendant environ 30 ans a des sollicitations des collaborateurs d’entreprises, où il a travaillé. Avec les accusations à son encontre ont déjà plus de 80 femmes, y compris les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek. Après cela, dans приставаниях accusé, en particulier, les acteurs de Kevin Spacey et Dustin Hoffman, le comédien Louis Xi Kay, ancien président AMÉRICAIN, George w. Bush, un certain nombre de membres du Congrès américain.