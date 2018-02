WSJ: les autorités de New York obtiennent une compensation de $500 millions pour l’industrie pharmaceutique

NEW YORK, 28 février. /TASS/. Les autorités de New York sont à encourager les entreprises fabriquant opiacés, la rémunération de 500 $millions pour couvrir les coûts de traitement des toxicomanes. Cela a été rapporté mardi le journal The Wall Street Journal, notant qu’en 2016, en raison de l’abus opioidnimi médicaments dans la ville de morts 1075 personnes, et un an plus tôt – 753 de l’homme.

Comme l’a déclaré dans une interview avec le vice-maire de New York de la santé et des services sociaux Erminia Palacio, 500 millions de dollars est une estimation prudente de ce que la mairie coûte опиоидный crise. « J’appelle cette évaluation conservatrice, car elle comprend uniquement les facteurs que nous pouvons prendre en compte », a – t-elle. Se référant à l’évaluation des autorités de la ville, The Wall Street Journal a noté que $355 millions dépensés sur le traitement dans les hôpitaux, $20 millions dans la fourniture d’une assistance spécialisée, 75 millions de dollars – sur les programmes de traitement des personnes souffrant de troubles mentaux, de $38 millions – médicaux de l’objectif liées à la lutte contre la toxicomanie.

Опиоидный la crise, que les experts considèrent comme l’un des principaux problèmes dans le domaine de la santé des états-UNIS, prend sa source dans les années 1990, toutefois, la stratégie pour faire face à la situation jusqu’à présent, il n’existe pas. Selon les estimations médical de la publication de STAT, si on ne prend pas des mesures urgentes, de surdose d’opioïdes dans les états-UNIS au cours des 10 prochaines années risquent de mourir d’environ 500 mille personnes. Environ le même nombre d’américains sont morts du virus de l’immunodéficience humaine depuis 1980 à aujourd’hui.

Donald Trump dans la dernière année a ordonné de créer la commission présidentielle des états-UNIS de lutte contre la base d’opioïdes, la crise dans le pays et le 26 octobre en 2017 a attribué à опиоидному d’une crise de l’état d’urgence dans le domaine de la santé, qui prévoit un ensemble de mesures pour aider les toxicomanes et à la lutte contre la prolifération des médicaments de ce groupe sur le marché noir. Trump a ensuite déclaré que « l’année dernière à cause d’une surdose sont morts au moins 64 milliers d’américains », et a déclaré que les overdoses tué plus de gens, « qu’à la suite d’incidents avec des armes à feu et d’ACCIDENTS combinés ».

Les opioïdes ayant structurelles de la ressemblance avec de la morphine, se distinguent par une forte анальгетическим et sédatif effets. Ils sont utilisés en médecine comme antidouleurs, mais dans la plupart des cas, leur consommation provoque une forte dépendance.