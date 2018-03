WWF: l’état des populations de tigre et de léopard en RUSSIE, une bonne par rapport à d’autres pays

Le tigre de l’amour

© Yuri Смитюк/TASS

MOSCOU, le 3 mars. /TASS/. La journée mondiale de la nature sauvage de l’ONU, qui est célébrée chaque année le 3 mars, en 2018, sur le thème de la protection des grands félins. Sur l’état des populations russes de tigre, le léopard et le léopard des neiges-TASS, a déclaré le directeur de WWF Russie sur les politiques environnementales Evgueni Schwartz.

« Nous pouvons dire qu’au moins par des tigres et des léopards, nous avons vraiment la situation est très bonne sur le fond tout le monde », – a dit l’expert.

« Avec un tigre chez nous, la situation est bonne – 560 individus. C’est proche du maximum possible, pour que les tigres ne l’attaquaient pas les gens », a déclaré Schwartz.

Selon lui, cette forte le nombre des tigres est possible grâce à de bons élevages de gibier, qui nourrissent et soutiennent la haute le nombre de sangliers et de cerfs tachetés – la principale proie du tigre.

Snow leopard

« Vous devez comprendre que la population de léopard des neiges en Russie – c’est toujours un bord d’une partie de la population en Mongolie et au Kazakhstan, en Russie, est situé à la périphérie de l’aire de répartition de la population dans cette région, tout le barca on peut rencontrer dans 12 pays – env. TASS). Nous faisons de notre mieux. Mais il y a de mauvaises situations sont clairement liés à débaucher », – a déclaré l’interlocuteur de l’ATTENTAT.

Selon les précédentes estimations des experts du WWF, qui peuvent être trouvés sur le site de la fondation, dans la partie russe de l’Altaï-sayan eco comptait 70-90 individus barça. Selon les données préliminaires, la réduction de l’effectif après prise en compte de cette année n’est pas fixé. « Sauf, sans doute, Sayano-Шушенского la réserve », a ajouté Schwartz.

Selon lui, le problème du braconnage pourrait en partie résoudre l’augmentation de la population de la forêt de protection et d’assurer son bon armement.

Le léopard de l’amour

« Nous voyons une amélioration de la situation. Y compris d’intervention et de goûts personnels (спецпредставителя du président de la fédération de RUSSIE sur les questions environnementales, de l’environnement et des transports – env. TASS) de Sergei Borissovitch Ivanov aidé: éliminé le financement de la construction de la « леопардиного tunnel » (il s’agit de passer au-dessus de la route pour les animaux, qui a ouvert en mars 2016 dans le territoire du primorié – env. TASS), et ensuite n’a pas donné son разворовать », a déclaré Schwartz.

« Même si je sais que l’année dernière a été la mort d’un ou deux individus, mais après tout, ce tunnel a permis de réduire considérablement l’effet négatif de la fragmentation « de coeur » нацпарка « la Terre de léopard » (régionale de l’autoroute А189 divise « la Terre du léopard » en deux – env. TASS) », dit – il.

Schwartz a également rappelé que six à huit ans, le félin était sur le point de disparaître, et maintenant, sa population a plus que doublé: 29-32 à 72-78 individus.

« Nous savons maintenant « en personne ». L’information plus objective: pas d’extrapolation (la méthode de la comptabilité, des données sur la densité de la population » dans la même petite zone de fait une hypothèse sur le nombre d’individus sur l’ensemble de l’aire de répartition – env. TASS), et le dessin des taches », a ajouté l’expert.

Переднеазиатский léopard

La vue était sur le point de disparaître dans le Caucase, en raison de la destruction de son habitat: jusqu’au XXE siècle, l’animal prenait presque toutes les communes de montagne jusqu’à des hauteurs de près de 4 mille mètres, ainsi que пойменные les forêts de grands fleuves.

Le mémorandum d’accord sur la réintroduction de la переднеазиатского de léopard sur l’Ouest du Caucase, entre le Député de la fédération de RUSSIE, l’Association Européenne des zoos et des aquariums (EAZA) et de la Commission de survie des espèces de l’union internationale pour la conservation de la nature (IUCN SSC) a été signé en 2012. Dans le cadre de son exécution dans un Centre de récupération des léopards dans le Caucase FGBU « le parc national de Sotchi » a reçu trois individus переднеазиатского de léopard dans les jardins zoologiques européens.

En juillet 2016, les premiers léopards ont été relâchés dans la nature. Après cela, l’objectif du programme de réintroduction a été la création de conditions pour le succès de la reproduction et l’adaptation des jeunes léopards, l’organisation de la surveillance, de sensibilisation de la population locale.

En janvier 2018, le seul publié sur la liberté de la femelle переднеазиатского léopard a été retrouvé mort dans la montagne. Les spécialistes supposent qu’elle est morte lors d’une chasse au gros gibier. À cause de cela jusqu’à ce que n’ont pas d’espoir que les léopards vont commencer à se multiplier dans le milieu naturel.

Le jour de la faune

Le jour de la faune de l’ONU a été créé le 20 décembre 2013. En ce jour, en 1973, a adopté une convention Sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ». La cessation de l’appauvrissement de la diversité biologique est l’un des 15 objectifs en matière de développement durable, adoptés par l’ONU.

Le thème de la Journée de la faune en 2018 – « les Grands félins: les prédateurs sous la menace ». « La population (les grands chats – env. TASS) diminue à un rythme alarmant en raison de la perte de l’habitat, les conflits avec les humains, le braconnage et le commerce illicite. Par exemple, au cours des 100 dernières années, la population du tigre a diminué de 95%, et la population de lions africains de 40% en 20 ans », – a noté sur la page de la Journée de la faune sur le site de l’ONU.