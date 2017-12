Xi Jinping a appelé les étudiants chinois de l’université de moscou donner de la force et de l’habileté de la renaissance

BEIJING, le 30 décembre. /TASS/. Le président de la république populaire de CHINE, le secrétaire général du comité central du PCC Xi Jinping a appelé samedi les étudiants chinois à l’université d’etat de Moscou (MGU). M. S. de Lomonosov, être fidèles à leur patrie et de travailler sur la mise en œuvre des rêves à propos de la renaissance nationale. À ce sujet, comme le rapporte l’agence Xinhua, il a écrit dans sa lettre de réponse au message chinois des garçons et des filles, de la formation dans différentes facultés de l’un des plus anciens et des plus grandes écoles supérieures de la Russie.

Les étudiants de la Chine, a indiqué l’agence, dit son engagement à respecter l’esprit du XIXE congrès national du PCC, le principal leitmotiv de laquelle a été l’entrée du pays dans « une nouvelle ère de la construction du socialisme à la chinoise », sous la houlette de « comité central du PCC avec le camarade Xi Jinping, en tant que noyau ». Le congrès a également évoqué les frontières de la mise en œuvre du « rêve chinois du grand national de la renaissance ».

« Votre lettre, j’ai réalisé le chaque jour croissante du sentiment de fierté qui vous inspire de la patrie, j’ai aussi réalisé à quel point sincèrement étudient à l’étranger, les étudiants désireux de progresser de son pays », écrit le Xi Jinping. « Il y a 60 ans, le président Mao [Zedong] lors d’une rencontre avec les étudiants chinois dans votre université est également ressenti ces sentiments profonds, en disant que la jeunesse est semblable du soleil, tous nos espoirs sur vous », a rappelé.

« Si la jeune génération il y a des idéaux, il y a des compétences, il y a la volonté d’emporter sur n’importe quelle tâche, l’état a la perspective, la nation a de l’espoir. La réalisation d’un rêve de la nation chinoise de la renaissance est inséparable de cette infatigable de la lutte de la jeunesse », a ajouté Xi Jinping.

Il a également exprimé l’espoir que les jeunes chinois se nourrir « les brillantes traditions, l’étendue de la nature, l’esprit de la lutte inhérente aux étudiants étudient à l’étranger, afin de se développer dans le corps de talents exceptionnels et de rendre leurs compétences à la patrie et au peuple ». En outre, Xi Jinping a transmis le salut à tous les étudiants chinois à l’étranger.