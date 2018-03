© Alexander Shcherbak/TASS

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. La société « Yandex » montrera trois spectacles à partir d’un programme festival de théâtre du « masque d’Or », les téléspectateurs auront la possibilité de suivre les émissions directes avec les ordinateurs et les appareils mobiles, et voir des spectacles, dans les enregistrements, a annoncé jeudi le service de presse de la société.

« Le « Yandex » depuis longtemps, vous pouvez regarder la transmission de chaînes de télévision russes, mais nous ne nous limitons pas à eux et cherchons à montrer aux utilisateurs plus intéressant: les jeux Olympiques se dérouleront à pyeongchang, la cérémonie de remise des « Oscars » et maintenant, le « masque d’Or ». Ainsi, les projections ont lieu à Moscou, et les billets sont généralement dissipent en quelques jours. Maintenant, grâce à la diffusion, n’importe qui peut voir les meilleures russes spectacles, de ne pas sortir de la maison », – a dit le chef de la page principale de « Yandex » Denis Имполитов, ses paroles conduit le service de presse.

« Yandex » montrera le 11 mars, un spectacle de « Gouverneur » d’André Puissant dans la performance de la troupe de saint-pétersbourg au Grand théâtre dramatique de nom Товстоногова, 15 mars – « le Roi Lear » studio-théâtre de la « Face » (Новокуйбышевск) dans la mise en scène de Denis Бокурадзе, le 14 avril, les spectateurs voient l’opéra « Чаадский » un théâtre de moscou « Helicon-opéra mis en scène par Cyrille Серебренникова.

La diffusion en direct seront disponibles sur le site yandex.ru et dans une application mobile de « Yandex », on peut aussi s’abonner à des notifications pour ne pas rater le début de la diffusion, ont ajouté les organisateurs. Note qu’au cours de l’année tous les trois le spectacle sera possible de voir sur le site de la maison d’édition de « Yandex ». Dans « Yandex-le navigateur spectacles, vous pouvez regarder, ne pas être distrait de la navigation: la vidéo en elle s’ouvre sur le dessus, et il peut être placé dans n’importe quelle partie de l’écran, a ajouté le service de presse.

« Le masque d’or » créé en 1993, l’Union européenne théâtre de la Russie en tant que professionnel prix pour le meilleur travail de la saison dans tous les types d’art dramatique (théâtre, opéra, ballet, danse moderne, l’opérette, la comédie musicale, le théâtre de marionnettes). Les lauréats sont déterminés à la fête annuelle spectacles nominés. Le festival est organisé par l’Union des hommes de théâtre de la fédération de RUSSIE, le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, le gouvernement de Moscou.