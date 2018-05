Ylon Musk envisage de créer un site Pravda pour l’évaluation de la crédibilité des publications dans les MÉDIAS

Ylon Musk

NEW-YORK, le 24 mai. /TASS/. Chapitre sociétés de SpaceX et Tesla Ylon Musk a l’intention de fonder un site internet sous le nom de Pravda, sur lequel il sera possible d’évaluer dans quelle mesure la publication correspondent à la réalité. Sur les cet entrepreneur a écrit le mercredi sur sa page Twitter.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …

— Elon Musk (@elonmusk) le 23 mai 2018,

« Vais créer un site web où le public sera en mesure d’exposer les estimations concernant la fiabilité de n’importe quel article et avec le temps de suivre la cote de sécurité de n’importe quel journaliste, éditeur et de l’édition. Je pense l’appeler Pravda », a déclaré Musk. « Même si certains membres du public ne sont pas inquiets sur le classement de la fiabilité, des journalistes, des éditeurs et éditions », – ensuite, dit-il.

Musk a également posté sur Twitter un sondage aux participants d’exprimer leur attitude à la création de la ressource. Ont voté jusqu’à environ 230 mille personnes, plus de 80% d’entre eux se sont prononcés en faveur de la fondation du site. L’entrepreneur a également écrit: « Si vous travaillez dans les MÉDIAS et ne voulez pas Pravda existait, écrire un article et dites à vos lecteurs de voter contre ».

Media Create a credibility rating site (that also flags propaganda botnets)

— Elon Musk (@elonmusk) le 23 mai 2018,

Auparavant, l’homme d’affaires s’est plaint sur Twitter sur le fait que les journalistes « sont sous la pression constante » afin de garantir l’intérêt à leurs publications en ligne et gagner de l’argent sur la publicité. Il a attiré l’attention sur le fait que Tesla ne publie pas de publicité, et d’autres fabricants de voitures et de sociétés spécialisées dans l’extraction de pétrole et de gaz « sont parmi les plus grands annonceurs ».

L’agence Bloomberg à son tour, a rapporté que le nom de la Pravda Corp. il a été enregistré dans l’état du Delaware. Dans les documents qu’il fait des agents qui enregistraient les autres entreprises, dont la création a offert des Masques. Un utilisateur l’a mentionné, en commentant le message le Masque de Twitter. L’entrepreneur a répondu qu’смайликом.