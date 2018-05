TEL-AVIV, le 9 mai. /Corr. TASS André Shirokov/. L’artiste populaire de l’URSS Yuri Темирканов au Jour de la Victoire a accompli en Israël Septième (« Raisonnable ») symphonie de Dmitri Chostakovitch. Dirigé par le maestro Honoré équipe de Russie académique de l’orchestre symphonique de la philharmonie de Saint-Pétersbourg a joué dans l’environnement d’une des plus grandes partitions du XXE siècle, consacrée à l’exploit du peuple soviétique dans la Grande guerre Patriotique, dans le plus grand concert de Tel Aviv « Гейхал ha Тарбут ».

« L’orchestre est maintenant la première fois est venu en Israël, où le 9 mai, comme chez nous, le jour de la fête nationale, et, donc, bien sûr, nous avons eu à jouer en ce Jour, le Septième [la symphonie de Dmitri] Chostakovitch », – a déclaré à des journalistes russes Темирканов. « Je pense qu’Israël est le seul, peut-être le pays au monde qui exactement de la même, comme nous, se réfère à cette guerre », a – t-il ajouté. Темирканов a rappelé que l’oeuvre sonnait dans l’exécution de l’orchestre de la philharmonie de Saint-Pétersbourg le 9 mai 2005, dans la Salle de l’Assemblée Générale des NATIONS unies à New York, où le groupe a été invité à prendre la parole en l’honneur du 60e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale.

La septième symphonie héroïque de l’œuvre, sur laquelle Chostakovitch a commencé à travailler dans Leningrad assiégée, et l’a terminé, après l’évacuation à l’arrière. En juillet 1942, il a sonné à New York sous le contrôle d’Arturo Toscanini. Mais le plus remarquable page de l’histoire de la symphonie est devenu son premier ministre en ennemie l’état de siège anneau – le 9 août de la même année, dans les murs de la philharmonie de Leningrad, et elle a été exécutée sous le contrôle du chef d’orchestre Charles Элиасберга forces émaciés de la faim de musiciens, dont beaucoup ont été rappelés avec l’avancée. Cet événement a été considéré comme un présage de la fin du blocus et l’imminence de la victoire sur les nazis de murs непокоренного de la ville.

Dans un etat juif en 2018 pour la première fois célèbrent le Jour de la Victoire le 9 mai est officiellement. Le 26 juillet 2017, la Knesset a adopté la loi sur la célébration de la Journée de la Victoire sur l’Allemagne nazie au niveau de l’etat. Les festivités à l’occasion du 73e anniversaire de la Victoire a commencé en 2018, en Israël, un défilé de « l’Immortel du régiment, et le défilé des anciens combattants dans la ville de Haïfa dans le nord de l’état juif, le 4 mai, 8 mai a eu lieu principal défilé des anciens combattants, sur la place de la Knesset (le parlement du pays) à Jérusalem. Les défilés d’anciens combattants et de la procession « Immortel étagère » les journées de mai de cette année se déroule à trois dizaines de villes d’Israël.

« Гейхал ha-Тарбут » – la plus grande salle de concert de Tel Aviv, a été construit pour de l’orchestre philharmonique d’Israël en 1957. Il y a cinq ans, il a été reconstruit et a maintenant une capacité d’environ 2,5 millions d’auditeurs. Le 10 mai, sous la gestion Темирканова dans cette salle à Tel-Aviv sonnera le russe classique programme – la suite symphonique de Nicolas Rimski-Korsakov « Schéhérazade » et le Troisième concerto pour piano de Sergueï Rachmaninov.