Yuzhno-Sakhalinsk de la медиафорум russes îles

YUZHNO-SAKHALINSK, le 12 avril. /TASS/. Le premier медиафорум russes d’îles, dont le programme comprend plus de 35 sections pour les professionnels медиаотрасли et des relations publiques, dirigeants d’entreprises, commence ses travaux jeudi à Ioujno-Sakhalinsk. Cela a été rapporté par TASS les organisateurs de l’événement.

« Pendant deux jours, les représentants de l’медиасообщества de l’Extrême-Orient, les invités de l’fédérales d’experts examinera les dernières tendances du digital marketing, de relations publiques pour les entreprises, les possibilités de médias sociaux et d’autres questions de développement de l’industrie. Les participants et les invités du forum s’attend à un programme riche, avec plus de 35 sections sur les blocs de « Sport journalisme », « Jeunesse », « service de Presse et d’affaires » et de la « bloc », – dit le comité d’organisation.

Principaux orateurs

Les participants au forum seront des experts dans le domaine de la télévision, de la radiodiffusion, de MÉDIAS électroniques et imprimés. Ils vous donneront des collègues des classes de maître, animeront le débat sur des questions d’actualité.

Parmi les principaux orateurs, le président de l’Union des journalistes de Russie, Vladimir Soloviev, le journaliste de la Première chaîne Anton Vernitsky, un journaliste de Russia Today Alexandre Гурнов, rédacteur en chef de Russia Beyond (projet de la chaîne de télévision RT) Vsevolod Balle, et d’autres.

L’agence TASS sur le forum présentera un grand reporter du portail « Loft » Olga Добровидова. L’expert dans le cadre de la section « Enseignement et des MÉDIAS », explique aux participants sur la communication scientifique, de sa nécessité et de l’actualité dans ce domaine en Russie et dans le monde. Elle vous donnera des conseils visant à établir des relations d’amitié entre des chercheurs et des journalistes.

« L’éducation tertiaire et académique de la science en Russie au cours des dernières années, se développent assez activement, et sur la croissance de la peine de raconter des histoires dans les MÉDIAS. Mais les journalistes ne sont pas toujours prêts à écrire sur des thèmes scientifiques, et les scientifiques à comprendre et amusant de parler de leur travail. En particulier, ces problèmes pour les médias, n’ont pas les moyens d’embaucher un journaliste scientifique spécialisé. « Construire des ponts » dans le cadre de медиафорума me semble un bon point de départ pour le développement de ces interactions », dit – Добровидова.

Sur « l’extrême-orient hectare »

L’un des principaux sujets du forum sera la discussion des solutions pour la maîtrise de « l’extrême-orient hectares ». Sur les nouveaux outils et les mesures de soutien des participants au programme et les associations présenteront des représentants de l’agence de développement du capital humain dans l’Extrême-Orient et du Ministère des droits de propriété et de propriété foncière de la région de Sakhaline.

Voir aussi







« L’extrême-orient hectare »: ce que vous devez savoir sur la distribution gratuite de la terre



Dans le cadre de la медиафорума les entrepreneurs pourront directement en savoir plus sur « les lieux d’attraction », où les insulaires forment de nouvelles colonies, et de l’état de bâtir les infrastructures. Les participants pourront consulter les représentants du ministère des droits de propriété et de propriété foncière de la région de Sakhaline sur les types d’utilisation des terrains et les perspectives de développement spécifiques des lieux, ainsi que d’agir et de la разрабатывающихся mesures de soutien.

En outre, déployé interactif un stand sur lequel vous pouvez essayer de créer votre entreprise et de voir lors de l’élaboration du modèle d’affaires de toutes les mesures de soutien d’état, qui sont maintenant disponibles, pré-calculer la période de récupération et de profit. Une fois terminé il sera possible de faire селфи sur son virtuel « extrême-orient hectare ».

Le symbole du forum

Le symbole de la première медиафорума russes îles est devenu le Phare de Bay, qui, de l’avis du comité d’organisation, caractérise l’île comme le terrain et incarne le salut à travers de nouvelles idées, de connaissances et d’expérience.

Certains membres du comité ont rappelé que le phare est un symbole de salut. Le forum, dans ce sens, est une sorte de bord, sur lequel les participants des différentes régions et même des pays pourront échanger leurs expériences et leurs idées, et de trouver ensemble une solution à de nombreux problèmes liés à la медиапространством.

Le phare de Aniva sur le promontoire homonyme de l’île de Sakhaline construit en 1939 par le projet japonais de l’ingénieur Miura Синобу. Il est devenu plus difficile technique de la construction sur l’ensemble de l’île et l’une des plus intéressantes réalisations de la pratique internationale маячного de la construction.

Sur l’îlot de 10 mètres de la falaise ont érigé une tour d’une hauteur de 31 m – neuf étages, où se trouvaient les techniques et les hébergements, calculé sur 12 personnes, la portée du phare était de près de 33 km la Construction a bénécié du personnel jusqu’en 1990, puis il a été transféré en mode automatique.