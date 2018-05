Zakharova a appelé la situation autour de l’arrestation Wyszynski partie de la propagande de l’Occident contre la Russie

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

MOSCOU, le 20 mai. /TASS/. Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova estime que la situation de suspects appartements des journalistes de l’agence « RIA novosti Ukraine à Kiev et l’arrestation de son rédacteur en chef Cyrille Wyszynski est une partie de sensibilisation de l’Occident à l’égard de la Russie. Cette opinion, elle a dans le programme « Dimanche soir avec Vladimir Soloviev » sur la chaîne de télévision « Russie 1 ».

« La situation avec les journalistes MIA « Russie aujourd’hui » en Ukraine, avec de suspects, d’arrestations et de la situation de l’ONU, des petits morceaux d’information globale de l’image. Y compris Скрипали, y compris l’histoire de dopage. Tout cela fait partie de l’énorme travail de plaidoyer, et en fait антиработы que mène l’Occident à l’égard de la Fédération de russie », – dit-elle.

« Plus nous allons, plus évident, que ce n’est pas les cas particuliers, n’est pas un hasard, n’est pas quelque chose de frivole comportement des nationalistes, qui font irruption sur la conférence de presse de MIA « Russie aujourd’hui » à Kiev, font irruption dans notre centre culturel de Kiev, le centre de Russie pour la science et la culture, – env. TASS) et souillaient – tout cela fait partie de l’ordre à l’égard de notre pays », a ajouté Zakharova.

Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE estime que la situation « avec le journalisme, l’information, la liberté d’expression en Ukraine est le résultat d’une mauvaise politique de l’Ouest, l’allemagne et d’autres pays ». En particulier, à son avis, la déclaration du représentant du département d’état des états-UNIS Heather Науэрт sur la compréhension des préoccupations de l’Ukraine de sa la sécurité de l’information et des causes d’action de Kiev à l’égard de la « RIA novosti Ukraine » sont « la poursuite de la politique de protectionnisme Ukraine ».

Lors de cette Zakharova a noté que la communauté internationale commence à réagir à l’information « le terrorisme qui se passe en Ukraine », grâce à des mesures de coercition à des réactions » de la politique étrangère russe. Il y a quelques années les etats-UNIS serait engagé sur la protection [de l’Ukraine]. Maintenant, d’une façon ou d’une autre, nous entendons les appels à Kiev à réfléchir et à aller dans le chenal cher les obligations qui l’a pris à l’état pour la protection des journalistes. Cette tendance est. Elle est moins évidente dans les états-UNIS, mais plus évidente en Europe », a – t-elle.

SSU contre la russie « novosti l’Ukraine »

Service de sécurité d’Ukraine (SBU), le 15 mai a mené une vaste opération contre le personnel de l’agence « RIA novosti l’Ukraine ». Tôt le matin, à l’entrée de sa maison a été arrêté le rédacteur en chef de l’agence Cyrille Wyszynski. Presque immédiatement commencé des recherches dans le bureau central de l’agence, à Kiev, dans son centre de presse, ainsi que dans les appartements de plusieurs journalistes, qui ont duré plusieurs heures. Simultanément à la SSU a fait une déclaration sur le fait que l’office a déployé une activité « réseau медиаструктур, sous contrôle de la Fédération de russie », utilisés « le pays de l’agresseur dans le cadre d’un hybride de la guerre de l’information contre l’Ukraine ».

Kherson le tribunal de la ville le 17 mai a décidé de laisser Wyszynski détention de deux mois – jusqu’au 13 juillet, alors qu’il est la conséquence. Le journaliste encourt une peine de prison de 15 ans. Plus de 40 employés de l’agence convoqués pour un interrogatoire dans la SSU.

MAE de la Russie a exigé la libération immédiate de rédacteur en chef de l’agence et a appelé les partenaires à l’étranger, attirer l’attention en raison de cet incident sur le juridique, le chaos en Ukraine. Russe de politique étrangère, l’office estime qu’une décision de la cour concernant les Wyszynski ne peut être considéré sinon comme une attaque à la liberté d’expression en Ukraine, « la tentative de kiev mode dure étouffer toute manifestation de l’objectivité et de non-jugement de vue sur les événements dans le pays de l’événement ».

La préoccupation de la situation a également un certain nombre d’organisations internationales. L’office des NATIONS unies aux droits de l’homme a noté un nombre croissant d’attaques contre les représentants des MÉDIAS en Ukraine. À la protection de Wyszynski, a appuyé la fédération Internationale des journalistes et le représentant de l’OSCE pour la liberté des MÉDIAS.