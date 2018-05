Zakharova a appelé l’aventure de l’idée de l’Occident, de convoquer спецсессию de la conférence des parties КЗХО

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. La russie considère l’initiative des états-UNIS et de leurs alliés les plus proches de la convocation de la session extraordinaire de la conférence des états parties à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (КЗХО) антисирийской et anti-russes aventure, extraordinaire et nuisible étape. Sur ce, a déclaré mercredi à une réunion d’information le directeur du département de l’information et de la presse du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

Voir aussi







Химоружие en Syrie: d’où dans le pays sont des substances illicites



« Nous sommes bien conscients du fait que les états-UNIS et le Royaume-uni, ainsi que les « franchisés » à lui, la France, l’allemagne, le Canada et l’Australie ont entrepris une autre антисирийскую, et, par sa nature, y compris антироссийскую aventure au détriment de l’intégrité de la КЗХО et l’autorité compétente de l’organisation internationale, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), a – t-elle. – Ces soi-disant amis de la Syrie a déployé, en particulier, une campagne massive de capitales en vue de la convocation de la session extraordinaire de la conférence des états parties КЗХО, qui est l’organe suprême de l’OIAC ».

Le représentant officiel de la дипведомства a rappelé que « cette extraordinaire l’étape états parties à la convention ont eu recours qu’une seule fois, et c’est en 2002, sur l’initiative de les états-UNIS et de leurs alliés les plus proches manifestation a été organisée pour le décalage de son poste de répréhensible à Washington le directeur général du secrétariat Technique de l’OIAC, le brésilien José Бустани. Cette fois, dit-elle, comme les raisons de cette extraordinaire et, de l’avis de Moscou, nuisible pour le КЗХО et de l’OIAC étape, et dans l’année de la Haye ordinaire de la conférence des états parties à КЗХО et de la quatrième conférence d’examen de l’application de la convention (prévue en novembre), « sont utilisés, apparemment, pour les nobles, de par sa nature de la préoccupation, à savoir: le régime mondial de химразоружения et de la non-prolifération des armes chimiques prétendument en danger, il est urgent de sauver ».

« En fait, l’idée de la vieille, – a attiré l’attention Zakharova. – Dans ce cas, l’attaque s’appuie sur ce qui est mal à Washington et à ses partisans, le gouvernement de Bachar al-Assad et si couvrant chimiques des crimes de la Russie, qui, du point de vue des auteurs de cette idée, et de plus, assume une certaine responsabilité, par un vote unanime, la version de l’OTAN et de l’union Européenne, pour l’application de la soi-disant Débutant dans инспирированном Londres fait Скрипаля. Par intrinsèque de l’Ouest mise en scène dans le style de la présente géopolitique de thriller dans le même temps le refrain désigné comme le terrorisme chimique ИГИЛ (anciennement connu sous le nom abrégé est interdit dans le de la fédération de RUSSIE le groupe terroriste « etat Islamique » – env. TASS), séparés par une virgule, et l’empoisonnement demi-frère du leader nord-coréen à l’aéroport de Kuala Lumpur ».

Le dessein évident

« Sûr que la grande majorité des états parties КЗХО comprend parfaitement l’essence des idées de ce « six », qui reposent sur des plans de rendre la mission spéciale de l’OIAC sur l’établissement des faits de l’emploi des armes chimiques en Syrie n’est pas prévue par le profil d’une convention de l’attribut de la fonction, par définition, les auteurs de ce genre de crimes, – a poursuivi le diplomate. – En d’autres termes, est-ce le clonage dans le cadre purement technique, par nature, l’OIAC structure similaire, malheureusement, дискредитировавшему lui-même un ancien le mécanisme conjoint de l’OIAC et de l’ONU pour enquêter sur les. Ce mécanisme jusqu’en novembre 2017, encore une fois à notre grand regret, consciencieusement effectué ordre politique de certains pays de l’Occident, et encore une fois a été dirigée contre le gouvernement Assad, non fondé lui imputant la responsabilité de la provocation avec l’application de produits chimiques toxiques et des agents de guerre chimique, срежиссированные de l’opposition armée syrienne et ses affiliés, avec elle, les organisations non gouvernementales de type infâme « casques Blancs ».

Par conséquent, s’est monté à Zakharova, « le plan ordinaire de l’organisation sur le terrain de l’OIAC est tellement évident, qu’il pose la question, est-ce les initiateurs de cette aventure si ont cru en exclusivité, l’infaillibilité et de la permissivité, que ne comprends absolument pas l’ensemble de la пагубности de ses actions sur les mécanismes existants dans le domaine de l’interdiction des armes chimiques ». Selon elle, une autre option possible – « le désir à tout prix arrêter le processus objectif, émergeant de l’ordre mondial multipolaire ne laisse pas les possibilités d’une approche analytique, et ces états tout simplement perdu l’orientation эволюционирующем espace géopolitique ».

« Comptons sur le fait que, malgré une pression sans précédent, nous disposons de toutes les informations prouvant c’est – franc et le chantage, les états parties КЗХО дистанцируются de une « innovation » par rapport à КЗХО un projet politique, chargée de simplement irréparable conséquences pour le régime mondial de désarmement chimique et de la non-prolifération des armes chimiques, qui s’est formé et a si bien réussi a agi pendant de nombreuses décennies, en dépit des politiques de la turbulence », a souligné le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE.