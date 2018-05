Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova

MOSCOU, le 18 mai. /TASS/. Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova a appelé « les gagnants de la divination » sur les perspectives de la ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, Sergey Lavrov, prendre le poste de ministre des affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, énumérant les plus spectaculaires, parfois présentant un caractère вбросов des hypothèses qui ont été faites au cours des derniers mois. La liste de ces « champions » avec son « médailles », elle a publié sur sa page Facebook.

« Je pense que c’est juste de rappeler les noms des héros de la divination gouvernementales pour l’épaisseur de notre bureau, a – t-elle l’adhésion à la liste. – L’ensemble des services de presse ont dû lire des dizaines de considérations sur le thème de la tentative d’analyse jusqu’à la franche вбросов ».

La troisième place

La troisième place et la médaille de bronze Zakharova partager entre les éditions Russes, la planète » et « la presse Russe ». Elle conduit les plus intrigantes de la citation de ces MÉDIAS.



C’est à partir de « Russe de la planète »: « des Rêves et des plans de chapitres de la russie ministère des affaires etrangères s’est effondré. Ceci est rapporté par des sources bien informées à la Douma d’etat. Comme un élément de la raison pour laquelle le charismatique chef de la diplomatie de l’office de la Russie veut libérer son poste, appelé ordinaire humaine de la fatigue ».

Et voici une citation de la presse russe, qui conduit Zakharova: « le Ministre des affaires étrangères, Sergei Lavrov, selon la rumeur, va à son poste de quitter… Disons que Lavrov, très fatigué… ».

La deuxième place

Le deuxième endroit le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE a donné à la blogueuse, пишущему sur les thèmes de politique étrangère sous le pseudonyme d’El-Мюрид. Le « prix » a remporté le matériel que le décret sur la retraite Lavrov aurait déjà couché sur le bureau du président, et même appelé le nom de son éventuel successeur.

« Sur le bureau de Poutine est un décret de retrait avec le poste de ministre des affaires étrangères sergueï Lavrov. Il doit changer de la ministre [Sergey] Clinton. L’attaque sur Lavrov vient avec le chargeur de l’appareil du gouvernement, qui est imputé à lui trop rigide position au moment de la crise syrienne et de la complication des relations avec Les etats-Unis », a rappelé Zakharova несбывшийся prévision.

Les gagnants

Dans la liste des Захаровой et les représentants des MÉDIAS étrangers, aussi, ne restant à l’écart de la divination sur le grain de café est plus épais. « Or », à son avis, il convient de donner à l’agence Bloomberg, le journaliste laquelle soudainement décidé de poser une question sur une sorte de « maladie Lavrov, » au briefing du secrétaire de presse du président de la fédération de RUSSIE Dmitri Пескова.

Le grand prix est allé à un autre étranger des MÉDIAS – la chane de tlvision RTVi, qui effectue la diffusion de la langue russe. « Doit expliquer pourquoi cette chaîne de télévision est digne du prix, même en dépit d’une nouvelle mouture déjà publiés par de nombreux ragots, a – t-elle. – Le fait que le canal a légalisé l’information, citant « мидовские sources », ce qui fait les nouvelles dans le top: « Selon des sources au ministère des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, voici déjà quelques années, voulait quitter le poste qu’il occupe depuis 2004, d’abord à cause de la fatigue ».

« Eh bien, et le fait important: la sensation planté le jour de la naissance de sergueï Lavrov. Le canal et ce n’est pas le déranger. De sorte que la récompense bien méritée pour tous les paramètres », a ajouté Zakharova.

« Pour des prix mis les cadeaux, et ils le feront. Gagnants donnons seulement que sorti « Le journal » – 2017. Il regroupe toutes les interventions du ministre des affaires étrangères de la Russie au cours de la dernière année. Avec des images. Vous pouvez ramasser à la réunion d’information », a conclu le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE.

La Russie a formé un nouveau gouvernement. Sa composition a approuvé le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, sur proposition du premier ministre Dmitri Medvedev. Le poste de ministre des affaires étrangères lui a conservé Sergueï Lavrov.