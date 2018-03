Zakharova a appelé les nouvelles sanctions AMÉRICAINES contre la corée du nord illégitime

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Les nouvelles sanctions de Washington, entré à la veille de la contre Pyongyang, нелегитимны. Ce sujet a déclaré mercredi le porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

« Nous partons du principe que les sanctions imposées par l’ONU, en particulier, à l’égard de la Corée du Nord, sont légitimes, dit Zakharova. – D’autres sanctions, qui encore une fois, malgré le fait qu’ils sont attachés et sont motivés par la situation dans la péninsule Coréenne et sont mis à jour en plus, mais en contournant le conseil de sécurité, de notre point de vue légitimes ne sont pas ».

« Il faut saluer tout ce qui est fait pour apaiser la situation », a souligné le diplomate. – Il faut être extrêmement prudent dans cette situation et ne pas s’occuper des provocations qui ont rejeté cette situation en arrière ».

Le département d’etat AMÉRICAIN a annoncé mardi sur l’introduction de sanctions à l’égard de Pyongyang pour l’application des armes chimiques dans le but de tuer le 13 février dernier à l’aéroport de Kuala Lumpur, le frère aîné du leader nord-coréen Kim Jong-Nam, il est décédé le même jour, sur le chemin de l’hôpital. Presque immédiatement, ont été arrêtés la chanteuse du crime: un citoyen du Vietnam Doan Thi Huong et de nationalité indonésienne City Айсиа. En dehors d’eux a été arrêté un citoyen de la RPDC, qui par la suite relâchés en raison de l’absence d’indices et immédiatement expulsé. En malaisie, la police croit que les quatre autres citoyens nord-coréens ont quitté Kuala Lumpur à jour de l’assassinat et sont à Pyongyang, ils ont été annoncés dans la recherche international sur la ligne d’Interpol.

Les autorités de la Malaisie a déclaré que la mort de Kim Jong-Nam est le résultat de l’utilisation d’agent chimique neurotoxique VX.