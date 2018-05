Zakharova a conduit le témoignage de mensonges de l’Ukraine sur les discussions à l’ONU sur les fausses nouvelles de la

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, 12 mai. /TASS/. Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova a publié la preuve que les autorités ukrainiennes ont organisé un événement sur le thème de la propagande et de fausses nouvelles, en disant dans le cadre de la session du Comité des NATIONS unies sur l’information. Sur ce, elle a écrit le samedi à Facebook.

Voir aussi

Zakharova: ukrainien « snipers » menacé l’employé du MAE de la fédération de RUSSIE dans les murs du siège de l’ONU

Kiev a appelé une insinuation de la déclaration Захаровой sur les menaces à l’employé de la syrie à l’ONU

Zakharova: l’Ukraine est allée à la tromperie pour l’ONU, le débat sur les fausses nouvelles de la

Zakharov choqués par les allégations de пропагандистском la nature de sa chanson « Rendez mémoire »

« Publier une capture d’écran de l’invitation à la représentation Permanente de l’Ukraine auprès des NATIONS unies à l’événement sur la lutte contre la propagande et фейками, dans lequel le noir et blanc, qu’il passe sous les auspices du Comité des NATIONS unies sur l’information. Ainsi que la vidéo de quatre déclarations du président du comité, qui tentait d’expliquer la délégation ukrainienne en présence des autres membres de cette structure assemblée générale des NATIONS unies qui ne l’est pas, et le comité a pas d’activités sous les auspices de ne passait pas », a déclaré Zakharova.

Elle a également fait valoir que les représentants de la fédération de RUSSIE peuvent demander à l’ONU de la vidéo avec les activités sur lesquelles on voit comment les invités de la partie ukrainienne de la personne a menacé l’employé de la russie ministère des affaires etrangères. « D’ailleurs, comme vous le pensez, nous serons en mesure d’obtenir un enregistrement avec des caméras de surveillance dans Секретарите des NATIONS unies que, après l’achèvement des travaux de l’atelier » les gens en tenue de camouflage, en marge de la importunés à notre diplomate et photographié? Je pense vaut la peine d’essayer », a déclaré Zakharova.

Plus tôt vendredi le porte-parole du MAE de la fédération de RUSSIE a indiqué que les participants à la puissance de l’opération dans le sud-est de l’Ukraine ont menacé de la violence physique diplomate russe dans les murs du siège de l’ONU. Selon elle, l’incident s’est produit le 9 mai, après avoir organisé la partie ukrainienne des activités sur le thème de la propagande et de fausses nouvelles, qui a été déclaré par l’Ukraine comme une partie de la session du Comité des NATIONS unies sur l’information. Zakharova a exprimé la conviction que cet incident est « une partie du travail d’information de Kiev, négatif exemple qui est encore un site « Pacificateur », où sont publiées les données personnelles des employés du Département de l’information et de la presse du MAE de la fédération de RUSSIE.

Le représentant du MAE de l’Ukraine Sergey Betz plus tôt le samedi a réfuté le fait de la menace de l’employé de la russie ministère des affaires etrangères, qualifiant les déclarations de la part de la russie au sujet de cet incident « insinuation ».