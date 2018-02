Zakharova a plaisanté que les déclarations des états-UNIS coûtent populaires américaines comédiens

Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova

MOSCOU, le 25 février. /TASS/. Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova a plaisanté que pour les décisions et les déclarations faites aux états-UNIS, valent populaires américaines comédiens. Une telle opinion, elle a exprimé dimanche dans une interview à un programme de « Dimanche soir » sur la chaîne de télévision « Russie 1 ».

« J’ai parfois l’impression est que ces décisions, qui sont prises, au-delà de ces déclarations qui sont faites aux états-UNIS, il ya quelques les comédiens populaires, peut-être Jim Carrey. Je ne sais pas qui arrive avec ces concepts, c’est vraiment très drôle – accuser de l’impact sur l’élection américaine de 13 des russes en vigueur légale de la société et au sérieux de discuter comme des preuves obtenues », a déclaré Zakharova.

Le diplomate a ajouté que ces solutions similaires des états-UNIS expliquent la crise politique dans le pays. « Tentent en quelque sorte de cette crise внутриполитический dans l’Amérique de ralentir, mais de toute façon, en général, vous n’arrivez vraiment pas, dit – elle.

Le 16 février, le gouvernement des états-UNIS ont présenté des accusations formelles contre 13 citoyens de la fédération de RUSSIE et de trois organisations russes dans les tentatives d’intervenir dans les politiques américains processus et la progression électorale de la course à la présidentielle de 2016. L’acte d’accusation préparé l’appareil du procureur spécial Robert Mueller. Parmi les accusés de complot contre les etats-UNIS, en particulier, les 12 membres du personnel de l’Agence « recherche sur internet ».