Zakharova a souligné le rôle effectif de l’Iran dans la lutte contre le terrorisme en Syrie

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

MOSCOU, le 6 mai. /TASS/. – L’antiterrorisme de l’Iran en Syrie est d’une grande importance. Ce sujet a déclaré le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova dans une interview iranien à l’agence IRNA.

« L’iran est à la recherche d’un règlement politique et efficace de lutte contre le terrorisme en Syrie peut et joue vraiment efficace et joue un rôle dans la lutte contre le terrorisme », dit – elle.

Selon le représentant russe дипведомства, qui a conduit l’agence, le rôle de l’Iran dans la lutte contre le terrorisme n’a pas seulement la Syrie, mais pour toute la région. Zakharova a également noté que l’attitude de l’Iran, qui s’est développée en premier lieu de la part des états-UNIS, « n’apportera ni la paix, ni la tranquillité dans la région, n’apportera pas plus de sécurité en Europe ».

Selon Захаровой, les déclarations des états-UNIS à propos de la possible sortie de la Conjointe d’un plan d’action global (СВПД) sur le programme nucléaire iranien menace internationale des fondements juridiques du monde moderne.

« Une déclaration unilatérale, quant à ce que cette transaction peut être dissoute dans la forme que nous entendons par les américains, est, bien sûr, en premier lieu la menace internationale des fondements juridiques du monde moderne et, bien sûr, aucune valeur ajoutée à la paix et à la sécurité ne sera pas », dit – elle.

Le représentant de la russie ministère des affaires etrangères a également rappelé que СВПД – c’est un accord qui n’est pas simplement un accord entre les pays. « Elle a l’approbation de l’ONU et est devenue obligatoire le document », a expliqué la Zakharova.