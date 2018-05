Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova

© Artem Геодакян/TASS

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. La russie insiste sur immédiats et rigide de la réaction de profil d’organisations internationales, d’abord de l’OSCE, en liaison avec le verrouillage de la « RIA novosti » en Ukraine. Ce sujet a déclaré jeudi le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

Voir aussi

Département: MIA « Russie aujourd’hui » continuera à fournir de l’information des lecteurs en Ukraine

Медведчук: Kiev agit sur le principe « pas de MÉDIAS – n’est pas un problème »

Moskalkova considère les sanctions de l’Ukraine contre le MIA « Russie aujourd’hui » une violation de la liberté d’expression

« Considérons cela comme un acte ordinaire de la censure politique, visant à la poursuite de ratissage de l’espace d’informations du pays, et la tentative de kiev mode dure de priver la population la possibilité d’obtenir une information objective et impartiale sur les événements survenus dans le pays », a souligné le diplomate.

« Insistons sur immédiats, et la réponse ferme de la part de profil des organisations internationales, tout d’abord, le représentant de l’OSCE pour la liberté des MÉDIAS, la poursuite de l’arbitraire flagrant officiel de Kiev à l’égard des russes, des médias », a déclaré Zakharova.

Plus tôt jeudi sur le site du président Porochenko a été publié mis à jour la liste des sanctions de Kiev, qui ont été inclus MIA « Russie aujourd’hui » et l’agence « RIA novosti l’Ukraine ». Les ukrainiens, les fournisseurs prescrit de bloquer l’accès aux sites: россиясегодня.de la fédération de russie, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru et rian.com.ua.