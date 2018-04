Zakharova: de l’Ouest à l’aide de sanctions en œuvre une stratégie de pression sur la Russie

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

© Sergey Савостьянов/TASS

MAGADAN, le 8 avril. /TASS/. Les sanctions contre la RUSSIE sont introduits par l’Occident n’est pas en réaction à l’action de la Russie, et dans le cadre d’une stratégie de pression sur elle. Cette opinion, le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova a dans le programme « Dimanche soir » sur la chaîne de télévision « Russie 1 ».

« Les sanctions, qui sont maintenant comblé en effet, combien d’années vont déjà. Avant cela, on nous a dit: c’est clair, c’est parce que la Crimée et à la Crimée?? Nous-il est évident qu’il n’a pas de rapport avec quelques interventions virtuelles dans les élections, il n’a pas de rapport avec la crimée, ni avec l’Ukraine, c’Est une telle stratégie, le jeu de la « presse-la Russie », – a dit Zakharova.

Selon elle, la Russie ne cherche pas à passer антизападный cours, malgré les sanctions et les provocations. « Chaque fois que nous parlons de ce que notre objectif est la coopération, que nous sommes pour un dialogue constructif, qu’ils étaient prêts à la table de négociations et de résoudre les questions. C’est où c’est антизападный un cours où l’injection d’agression, d’où le refus de l’interaction et de la coopération? » – a déclaré le représentant officiel du MAE.

La riposte

Zakharova a ajouté que MEAD ressassant les réactions possibles sur de nouvelles sanctions des états-UNIS, est déjà prêt à toute une liste de ces mesures.

« La réponse est, traditionnellement, nous le faisons. Nous avons toute une liste de mesures possibles, qui est en cours d’élaboration, il y a des gens qui s’occupent de cela », dit – Zakharova. « Elle ne voulait pas aller de l’avant… ce n’est pas une question d’imagination, c’est une question de maturation de la riposte, comme il arrive », a – t-elle répondu à la question de savoir si des mesures strictes.

Vendredi, les autorités AMÉRICAINES ont annoncé l’introduction de sanctions à l’égard de 38 russes des personnes physiques et morales, notamment à l’encontre de « Rosoboronexport », « Russe de la corporation financière » et de « Rusal ». Washington, en motivant l’introduction de рестрикций, a de nouveau accusé Moscou de la réunification de la Crimée avec la Russie, « incitation à la violence à l’est de l’Ukraine, le soutien du régime de Bachar] Assad en Syrie par le biais de l’approvisionnement [divers] les matériaux et les armes », ainsi que dans la conduite des activités illégales dans le cyberespace.