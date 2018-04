Zakharova: de Moscou il y a des raisons de les accuser de Londres dans le délibéré de la désinformation de Salisbury

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. La Russie a toutes les raisons de le présenter à Londres les accusations délibérée de désinformation et de la propagande sur l’affaire de l’envoi de l’ancien colonel du GRU Sergei Скрипаля et sa fille Julie. Ce sujet a déclaré jeudi le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« Aujourd’hui, nous avons toutes les raisons d’inculper officiel de Londres dans le délibéré de la désinformation, de la propagande et de manipulation de l’opinion publique », a souligné le diplomate.

Selon elle, Moscou n’a aucune information officielle à propos de la localisation de la Скрипалей et les circonstances de ce qui leur est arrivé.

« Nous faisons tout afin d’obtenir cette information par le biais внешнеполитическое l’office du royaume-Uni par la direction diplomatiques de la musique, en demandant publiquement à Londres donner de l’information et de faire, pour que nous puissions vous assurer qu’ils [Скрипалям] n’est pas en danger, pour que tout le monde a compris que ces gens ne sont pris en otage et ne participent pas à un terrible jeu de et pour, enfin, dans cette histoire, est apparu quelque chose que l’on pourrait utiliser comme des informations véridiques », a déclaré Zakharova.

Maria Zakharova a reconnu que les autorités britanniques de la force dissuadent de serge et Julie Скрипаль ou les contraindre à participer à инсценировке.

« L’évolution récente de plus en plus de nous renforce dans la pensée qu’il s’agit de l’isolation de la fédération de la citoyenne, dit – elle, en commentant un extrait de Julia Скрипаль de l’hôpital et a répandu la partie britannique par les lettres de son nom. – Nous avons toutes les raisons de croire qu’il peut s’agir soit sur la rétention des citoyens russes, une éventuelle participation de la contrainte dans une инсценировке. Les questions, et les réponses n’ont aucune ».

« Si, auparavant, il a commencé comme un détective, maintenant, sous nos yeux, c’est le thriller », a souligné le représentant officiel de la russie ministère des affaires etrangères.

La question de l’état de santé de Скрипалей

Personne n’a vu ni l’ex-colonel Sergei Скрипаля, ni sa fille Julia, même après plus d’un mois après leur intoxication, a indiqué le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE.

Selon elle, aujourd’hui, les MÉDIAS britanniques passent un parallèle entre l’incident de Salisbury et de l’empoisonnement de l’ancien fonctionnaire du FSB de la fédération de RUSSIE ressortissant du royaume-Uni d’Alexandre Litvinenko. « Il y a un très nuance importante, qui attire immédiatement l’attention: alors même si nous avons vu des images de l’Adolescent, du moins son image, – a noté le diplomate. – En ce qui concerne Скрипалей, il est passé depuis plus d’un mois, mais jusqu’à présent, personne n’a vu ».

« Il n’y a aucune possibilité d’une quelconque façon à eux d’établir un lien ni les MÉDIAS, ni à la russie, a déclaré Zakharova. – Bien que la RUSSIE envoie des britanniques des notes, afin de lui a accordé cette possibilité ».

Les médecins britanniques aucun moment, le texte n’a pas confirmé que Sergei Скрипаля et Julia présenté des symptômes de l’empoisonnement chimique, a ajouté Zakharova.

« Je voudrais également attirer l’attention sur la déclaration de la direction de l’hôpital de district de la ville de Salisbury, où ont été hospitalisés initialement Скрипали, – dit-elle. – Encore une fois, comme nous le signaler racontent, nous n’avons pas de données officielles, mais nous en informer en nous racontent. Jamais un texte direct d’eux n’a été confirmé que chez les victimes ont été observés les symptômes de l’empoisonnement chimique et que les traitaient c’est de cela ».

Zakharova a également attiré l’attention sur une lettre d’un des médecins de l’hôpital du 16 mars au journal The Times, dans lequel il rapporte que « des demandeurs d’assistance médicale, le 4 mars, aucun patient n’a été observé les symptômes de l’empoisonnement de la neuro-паралитическими substances, et seulement trois patients, apparemment, c’est Скрипали et le policier, on a observé des intoxications graves ».

La fuite d’informations

Les fuites dans la presse sur l’affaire de l’empoisonnement de l’ex-colonel du GRU et ses filles sont conscient, a déclaré Maria Zakharova.

« Prendre conscience de l’absurdité absolue de несостыковок, l’abondance de l’absurde fuite, nous nous devons, a déclaré le diplomate. Même lors de la surface de mappage des faits et conclusions ne reste pas de doute que tout ce qui se passe est mal planifiée, étrange réalisée, y compris du point de vue de la logique et de la logistique, de la provocation contre la fédération de RUSSIE ».

Selon elle, dans cette affaire dans son intégralité a été testé une nouvelle stratégie de guerre de l’information. « Permanents d’information вбросы, les fuites… Notez l’extrême avarice commentaires c’est des officiels représentant les autorités d’enquête sur cet incident, a déclaré Zakharova. – Expliqué est souvent le fait que l’enquête est extrêmement sensibles, classés de la nature, liée avec les intérêts de la sécurité nationale ».

« Comment c’est à peine si pas chaque jour les MÉDIAS du royaume-Uni de tous les genres et de calibres, citant des proches de l’enquête sources versé tous les nouveaux et nouvelles versions de l’incident? – s’est interrogé le diplomate. – Il se trouve que ce n’est pas couverte la nature de cette enquête? Ou travaillent dans les tribunaux les personnes découvrant la notion de secret d’état? »

« Les cas précédents ont montré que si l’information засекречивается, en permanence et très bien », a attiré l’attention Zakharova. – Alors nous avons toutes les raisons de revenir à l’hypothèse que ces fuites qui ont eu lieu en permanence et passent jusqu’à présent, n’ont absolument conscient de la nature ».

Le refus de Londres de délivrer un visa Victoria Скрипаль

En outre, selon le Захаровой, le refus de Londres d’émettre Victoria Скрипаль un visa britannique tirée par les causes politiques. « Nous comprenons que la raison formelle de désabonnement sur les causes de la non-extradition de visa coûtent des considérations politiques », a souligné le diplomate.

Royaume-uni, le 6 avril a refusé de délivrer un visa Victoria Скрипаль, qui avait l’intention de rendre visite à des victimes en anglais Salisbury двоюродную sœur, un citoyen de la Russie Julia Скрипаль. Plus tard, Victoria publiquement demandé au premier ministre Britannique Theresa May de reconsidérer cette question.

Le 4 mars Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et sa fille Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Londres a prononcé des allégations indiquant que cette substance aurait été élaboré en Russie. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations à cet égard.