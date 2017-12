MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. Destructive les activités de certains pays de l’Occident et des pays de la région de la Syrie ne correspond pas à leurs déclarations de soutien à la lutte contre le terrorisme. À propos de ce jeudi, a déclaré le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

Voir aussi







Le succès syrienne de la campagne militaire de la Russie



« Destructive le rôle qu’ont certains pays occidentaux et certains pays de la région sur les processus qui se déroulent en Syrie, ne correspond pas avec les déclarations de bonnes intentions, n’est pas conforme aux déclarations qu’ils ont saccagé ИГИЛ (anciennement interdite le groupe terroriste de l’IG, env. TASS), puis à Paris a ИГИЛ, Washington a ИГИЛ, dit – elle, en commentant les faits de la disponibilité de la base américaine en Syrie, les résidus des groupes terroristes et de la déclaration de Washington sur la lutte contre le terrorisme en Syrie. Des affaires et de longues déclarations simplement ne vont pas ».

Zakharova elle a demandé à toutes les forces en Syrie, y compris le gouvernement, ainsi que l’intérieur et à l’étranger l’opposition, l’utiliser, le Congrès syrien du dialogue national pour la renaissance de la Syrie. « Il faut profiter de ce moment, jusqu’à ce que ne sont pas formés à de nouveaux combats [terroristes] de l’unité, et de tout faire pour arriver à un congrès à Sotchi, accepter de ne pas utiliser ce moment pour d’innombrables accusations de querelles ou de lignes qui ont été sentir poussé à l’extérieur, mais de comprendre que c’est la clé d’un moment historique pour la Syrie relancé, tout cela est maintenant dans les mains des syriens, dit – elle. – La syrie a besoin de cette course, qui prépare la Russie et notamment à l’issue астанинских des négociations, et conformément aux pourparlers de genève, a été utilisé comme une occasion historique ».

« C’est la seule possibilité, pour qu’aucune puissance extérieure ne pouvaient pas continuer à tourner à l’enfer le script que nous avons vu depuis plusieurs années en Syrie », dit – elle en conclusion.