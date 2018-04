Zakharova: « intelligents missiles doivent voler à côté des terroristes, et non pas un gouvernement légitime

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

MOSCOU, le 11 avril. /TASS/. « Intelligents de la fusée » doivent voler à côté des terroristes, et non pas un gouvernement légitime. Ce sujet a déclaré mercredi le porte-parole du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova, commentant la déclaration du président AMÉRICAIN Donald Trump sur le fait que la Russie vaut être prêt à abattre des missiles, publié par la Syrie.

« Intelligents de la fusée doivent voler dans le côté des terroristes, et non pas un gouvernement légitime, qui, plusieurs années aux prises avec le terrorisme international sur son territoire », a écrit le diplomate sur sa page Facebook.

Elle a attiré l’attention que les roquettes des états-UNIS sur la Syrie peut détruire les preuves de l’incident aurait eu lieu l’application des armes chimiques les plus dangereuses dans l’est de la Se. « Les inspecteurs de l’OIAC (Organisation pour l’interdiction des armes chimiques – env. TASS) a averti que maintenant intelligents missiles détruisent toutes les preuves d’application des armes chimiques les plus dangereuses sur la terre? – a noté Zakharova. – Ou toute idée est de rapidement effacer les traces de la provocation coups de missiles intelligents, et les inspecteurs n’avaient rien d’autre à la recherche comme une preuve? »

Plus tôt mercredi, le Trump a laissé sur sa page Twitter de l’entrée suivante: « la Russie promet d’abattre les missiles publiées sur la Syrie. Préparez-vous, la Russie, parce qu’ils arrivent les bonnes nouvelles et « intelligents ».

La menace de frapper la Syrie

Lundi, le président AMÉRICAIN Donald Trump a menacé de prendre des mesures militaires contre les autorités de la Syrie en raison prévue pour l’application d’agents de guerre chimique en syrie agglomération Douma, près de Damas.

Avec l’affirmation que le 7 avril, en république Douma d’etat a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’ONG, y compris les « casques ». Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом. Le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que les « casques Blancs » ne sont pas une source crédible nouvelles et distribuent сфабрикованную de l’information.

Les représentants du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit ont organisé le 9 avril de l’examen de la Douma, mais de ne pas y trouver les traces de l’application des armes chimiques les plus dangereuses. Auparavant russes dans les offices ont averti à plusieurs reprises sur les candidats dans les différentes régions de la Syrie les provocations et инсценировках d’application des armes chimiques les plus dangereuses par des forces gouvernementales.