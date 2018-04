Zakharova: la conclusion de l’OIAC sur l’incident à Salisbury est la cause de la Russie des questions

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. La conclusion de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) utilisé dans le Salisbury substance provoque des problèmes de la Russie et nécessite une étude approfondie. Ce sujet a déclaré jeudi à une réunion d’information, le directeur du département de l’information et de la presse du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

Selon elle, diffusé jeudi un rapport du secrétariat Technique de l’OIAC, suite à passée dans les sous licence des laboratoires d’analyse des échantillons prélevés dans les établissements de santé à Salisbury chez le père et la fille Скрипалей « confirme quant à la composition de la substance toxique, à la suite de l’application qui a touché trois personnes, y compris, semble-britannique et de la police ».

« Selon le rapport établi que c’est une substance toxique a été un haut degré de nettoyage et presque exempt d’impuretés, – a noté le diplomate. – Aucune information, comment, qui et dans quelles conditions ont été prises ces analyses. Ce constat provoque des experts russes questions et, bien sûr, nécessite plus détaillée, notamment avec les britanniques côté ».

La russie n’acceptera pas de conclusions sur l’affaire Скрипалей, à moins d’obtenir l’accès à tout le volume réel des informations sur l’incident à Salisbury, a ajouté Maria Zakharova.

« Nous confirmons notre position officielle, a – t-elle. – La russie n’acceptera pas sur la foi des conclusions à l’égard de l’affaire Скрипалей, jusqu’à ce que les experts russes de ne pas avoir accès à ces documents d’examen de l’OIAC et de tout le volume d’informations dont dispose le Londres de l’information réelle sur cet incident ».

Selon Захаровой, ce n’est pas une question de foi. « C’est une question de travail spécifiques des matériaux, – a poursuivi le représentant officiel de la дипведомства. – Croire ceux qui se réfère à des résultats partiels et déclare au nom de quelqu’un, plus simplement impossible. Nous sommes juste tous les noyés dans le flux de la désinformation, qui, d’une manière ou d’une autre prise en charge officielle de Londres ».

« Il n’y a aucune raison de croire que tout cela n’est pas une continuation grossière provocation contre la Russie de la part des services de renseignement du royaume-Uni », souligne – t-elle.

Le 4 mars, Sergey Скрипаль, le condamné dans la fédération de RUSSIE d’espionnage au profit du royaume-Uni, et sa fille Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Londres a prononcé des allégations indiquant que cette substance aurait été élaboré en Russie, et, à ce titre, sans aucune preuve, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations sur ce compte, en indiquant que les programmes de développement de ces substances, ni l’URSS, ni la Russie n’existait pas.