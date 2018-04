MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. La condamnation Internationale résiduel d’un mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (МОМУТ) le leader du parti radical Serbe Воиславу Шешелю politiquement motivé. Ce sujet a déclaré jeudi le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« Constatons avec regret que МОМУТ confiance est le digne héritier du tribunal pénal International pour l’ex-Yougoslavie, seulement une manière négative, a déclaré elle. – La condamnation de l’affaire) verdict continue une série politiquement motivés et qui sont loin d’idées indépendant de la justice антисербских la peine de mort ».

« Cette continuité sape l’idée impartiale de la justice pénale internationale », a souligné le diplomate.

« Comptons sur un maximum de transparence МОМУТ et l’efficacité en termes de respect de la justice, notamment dans le respect des délais de la procédure », a déclaré Zakharova.

Le 11 avril, le leader du parti radical Serbe Воислав Chechel a été condamné МОМУТ à 10 ans de prison.

Воислав Chechel volontairement renoncé à un tribunal International pour l’ex-Yougoslavie le 24 février 2003 et a passé en prison, dans un total de près de 12 ans. Il était accusé de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis dans la période de 1991 à 1993, sur le territoire de la Croatie, de la Voïvodine (Serbie), de la Bosnie et de l’Herzégovine. En mars 2016, la chambre de première instance à la hauteur de son de toutes les accusations, le Chechel de novembre 2014, se trouvait en Serbie, où il a été lâché par l’état de santé.