Zakharova: la menace de l’Ukraine après l’ouverture du pont à la Crimée – la tentative de détourner l’attention de leurs problèmes

CRIMÉE le PONT, le 16 mai. /TASS/. Les déclarations de l’Ukraine, faite en relation avec l’ouverture du pont de Crimée, sont une tentative de détourner les habitants de son pays de problèmes internes et n’ont de fondement réel, a déclaré mercredi aux journalistes le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

L’inauguration du pont a eu lieu le 15 mai, le mouvement s’ouvre ce matin. Sur le pont se sont réunis ceux qui veulent continuer sur lui en premier.

« Malheureusement, c’est [reçues auparavant, la menace de l’Ukraine à l’adresse de la fédération de RUSSIE] pour eux, c’est la norme. Je pense que c’est la tentative de constamment faire des déclarations fortes, pour détourner l’attention des citoyens de ces problèmes, qui sont sur le territoire de l’Ukraine. Si dès le début nous n’avons pas racontaient les mêmes politiciens ukrainiens, que le pont ne sera pas que tout cela est de la propagande russe, alors, peut-être, on pourrait prendre au sérieux aujourd’hui déclarations. Je pense qu’il suffit de moins d’attention à ce que disent les politiciens ukrainiens », – a dit Zakharova.

Parole ministère des affaires étrangères a précisé que le 16 mai, elle est prévue pour une réunion d’information dans la Crimée, et quand elle a appris que le pont se découvrir devant lui, a décidé, « ce serait génial de venir à cette réunion d’information, traverser le pont, et de dire sur les sentiments ». Maintenant il m’attend le mouvement d’ouverture.

« Au cours de ces années, j’ai lu un tel nombre de publications occidentales, malheureusement, ces publications ont dans ukrainiens les médias, que le pont ne sera pas que tout cela est de la propagande russe, que tout cela est de la fiction, qu’un peu le genre de l’infographie, qui est ici mis en œuvre, que veut vraiment dire ce que c’est, et de montrer et de rappeler quelles ont été les publications que tout cela фейку, ce flux de croire ne peut tout simplement pas », a ajouté Zakharova.

Que transmettent les correspondants TASS, les gens ont commencé à se réunir avec les deux côtés du pont longtemps avant l’ouverture, et maintenant ici sont regroupées des dizaines de voitures, y compris les journalistes, et quelques centaines de motocyclistes. Certaines machines sont décorés de boules, les conducteurs voyagent avec des drapeaux de la Russie, la Crimée, Sébastopol. Sur le kouban côté de la foule bruyamment scandait « la Russie! Russie! Hourra! ».

Le chantier du siècle

Le pont dans la Crimée – la plus longue en Russie et l’un des plus grands d’Europe, sa longueur est de 19 kilomètres, Il commence sur la péninsule de Taman, traverse пятикилометровой la digue et de l’île de Touzla, puis traverse le détroit de Kertch, en contournant par le nord le cap de l’Ak-Ressac, et donne sur la côte de crimée. Le pont comprend deux pistes parallèles pour les voitures et les trains.

La crimée est un pont érigé en charge par le budget fédéral dans le cadre du programme fédéral spécial) « le développement Socio-économique de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol jusqu’en 2020, sans la mobilisation de fonds extrabudgétaires. Le coût total du projet est de 227,92 milliards de roubles.

Le pont a été ouvert six mois plus tôt que prévu le 15 mai. À cet égard, le mouvement de la nouvelle piste à travers le détroit de Kertch démarre progressivement. Sur la première étape immédiatement après l’entrée du pont – le passage s’ouvre pour les poids lourds et les bus assurant le transport de voyageurs.