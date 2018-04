MOSCOU, 13 avril. /TASS/. L’utilisation de la Russie du droit de veto au Conseil de Sécurité de l’ONU à plusieurs reprises a permis de retarder le prochain carnage au Moyen-Orient. Ce sujet a déclaré le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova sur sa page Facebook, en réponse à la critique prétendument trop fréquent Moscou blocage de vote au conseil de sécurité de l’ONU.

« En raison du veto de la Russie autant de fois le monde reçu le report à nouveau massacre dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, a – t-elle. – La puissance des options dans l’exécution des coalitions occidentales nous avons déjà passé. N’a pas fonctionné ».

Zakharova a noté que si la Russie a changé de position au conseil de sécurité de l’ONU sur l’Irak en 2003, ce « très probablement, à la direction de la RFA par la suite aurait dû s’excuser pour participer à антииракской de la société ».

« Maintenant, l’Allemagne et la France, oubliant sa politique étrangère, de la souveraineté, ne vont pas le taux de bon sens, et aventureux cher « frère aîné », a – t-elle poursuivi. – Mais il y avait d’autres moments où c’est l’intégrité de Moscou, qui n’a pas cédé au chantage tubes a aidé à Paris et à Berlin-démontrer de la prévoyance. Mais alors que l’Europe a été son solo parti. Elle a maintenant le rôle бэквокала ».

Auparavant, le chef de la diplomatie de l’Allemagne Heiko Maas, a déclaré que le conseil de sécurité est trop souvent été confronté à l’échec en raison du veto de la Russie, et a appelé la communauté internationale à renforcer la pression sur Moscou pour influer sur la situation.

Tube au conseil de sécurité de l’ONU

Le 5 février 2003, à la réunion du conseil de sécurité de l’ONU, le secrétaire d’etat AMÉRICAIN Colin Powell comme preuve de la présence en Irak d’armes de destruction massive a démontré un tube à essai contenant une poudre blanche. En elle aurait étaient des échantillons d’armes chimiques les plus dangereuses, découvert en Irak, ce qui, selon le chef du département d’etat, a été la justification de la nécessité d’une opération militaire contre Bagdad.

La russie n’a pas jugé démontrée Powell tube de la preuve de la présence de Bagdad armes de destruction massive. Le vote au conseil de sécurité de l’ONU sur la résolution, permettant d’utiliser la force militaire contre l’Irak, en conséquence, n’a pas eu lieu. Toutefois, les états-UNIS et le Royaume-uni tout de même commencé une opération militaire dans ce pays, mais sans sanctions de la communauté internationale. L’allemagne et la France de la participation n’ont pas pris. Armes chimiques les plus dangereuses d’Irak a été trouvé.