MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. À mener une « business as usual » avec les états-UNIS jusqu’à ce que Washington ne renverse pas une politique à l’égard de Moscou et ne reviendra pas à la russie de дипсобственность. Ce sujet a déclaré jeudi à une réunion d’information le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova, commentant les déclarations de la secrétaire d’état des états-UNIS de Rex Тиллерсона à son auteur un article publié mercredi dans le journal The New York Times.

Le diplomate a souligné que l’article Тиллерсона « se distinguait de confrontation ton ». « Je ne sais pas quoi consistait cette publication, ce qui abondaient dans un grand nombre de bizarreries, peut-être, d’une certaine frayeur de renforcement de l’influence de Moscou et de Pékin sur la scène internationale », a – t-elle.

« Nous n’aimons pas l’état actuel des relations russo-américaines de la relation », – a dit Zakharova. « Juste besoin de comprendre clairement et honnêtement dire que la baisse de ces relations bilatérales n’est pas dû à la faute de la Russie, et par la faute des états-UNIS. Et, bien sûr, le « business as usual » avec les etats-UNIS est vraiment impossible, jusqu’à ce qu’ils réviseraient cette agressivité de la ligne et, notamment, par exemple, ne seront pas remboursés volée de la part de la russie n’est pas simplement de la part de la russie, de la bureaucratie et de notre pays, de la Fédération de russie, nos [diplomatique] la propriété sur le territoire des états-UNIS », souligne – t-elle.

Le secrétaire d’etat AMÉRICAIN Rex Тиллерсон dans son auteur un article publié mercredi dans le journal The New York Times, a déclaré que les Etats-Unis ne peuvent pas faire des affaires avec la RUSSIE dans le mode normal, jusqu’à ce que la situation en Ukraine ne sera pas réglé à l’amiable. Comme l’a souligné Тиллерсон, les etats-UNIS « une mauvaise relation avec la résurgence de la Russie ». Il a affirmé que la fédération de RUSSIE « a envahi les pays voisins – la Géorgie et à l’Ukraine », ainsi que « a sapé la souveraineté des pays occidentaux », intervenant dans le processus dans les élections aux états-UNIS et dans d’autres pays. Lors de cette Тиллерсон a déclaré que les États-Unis reconnaissent la nécessité d’une coopération avec la Russie dans les domaines où les états partagent des intérêts communs, notamment sur la Syrie.

Se contredit

Zakharova également commenté comme « scandaleux », dit-elle, la publication спецпредставителя du département d’état des états-UNIS à l’Ukraine Kurt Volcker. Elle a appelé remarquable le fait que cette « complète антироссийских mordantes » article paru notamment dans la presse italienne. En particulier, selon Захаровой, l’appel aux européens de maintenir les sanctions à l’égard de la fédération de RUSSIE Volcker lui-même a prouvé que les « en Europe de moins en moins ceux qui sont prêts à suivre санкционному un chemin de Washington, en répétant bêtement c’est tout simplement parce que cette tendance a été défini ».

Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE a indiqué l’énonciation Volcker que se termine l’année est devenu le plus cruel et le plus кровопролитным depuis le début du conflit ukrainien, et à son approbation sur la responsabilité de l’est de Moscou. « C’est l’impression qu’il est en principe de ne pas comprendre ce qu’il se passe. En particulier, [c’est] un appel sur la nécessité de conserver антироссийских de la sanction, puisque, de l’avis de Volcker, qu’ils sont capables d’amener notre pays à effectuer de minsk de l’arrangement », a déclaré le diplomate russe.

« C’est, d’une part, monsieur Walker, dit que la situation ne s’aggrave, d’autre part, il dit qu’il est nécessaire de maintenir les sanctions. C’est la personne qui contredit lui-même », – a attiré l’attention Zakharova. « Si les sanctions qui sont imposées sur le de la fédération de RUSSIE, depuis plusieurs années, ne donnent pas l’effet, dit-il, quel est le sens de persister dans ce tout à fait inutile quête pour mettre la pression sur la Russie, une fois que vous-mêmes, les représentants de Washington, констатируете que cela n’a rien et n’a aucun impact sur la fédération de RUSSIE? » – s’est-elle une question.