MOSCOU, 23 mai. /TASS/. L’ukraine de facto n’a pas pris part au travail de la communauté des états indépendants depuis plus de 4 ans. Sur ce, a déclaré mercredi le directeur du Département de l’information et de la presse du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« Après le coup d’état en 2014, l’Ukraine a refusé de mise en œuvre de la fonction de président de l’organisation, a rappelé son représentant permanent de la CEI et des représentants de pays au sein du comité exécutif de la CEI, n’a pas signé un seul résoudre les organes statutaires et réduit au minimum votre participation à des réunions et à en 2017, lorsque la présidence a été transférée à la Russie, le général a cessé d’envoyer leurs représentants à la réunion de haut et de haut niveau. De quatre, avec une petite année, l’Ukraine n’a pas fait un sou dans des

les budgets des organes de la CEI, ainsi créant d’importantes difficultés financières dans le travail de l’organisation, et à ce jour, le volume total des impayés à l’Ukraine de trésorerie est de plus de 300 millions de roubles. Les dernières années de Kiev est simple en fait l’enveloppa de sa participation à la Communauté. Par conséquent, parler de la participation de Kiev dans le travail des organes statutaires de la CEI, dont le président de l’Ukraine [Pierre] Porochenko a l’intention de cesser depuis longtemps il ne faut pas », dit – elle.

Zakharova a noté que « dans la pratique, la décision des autorités ukrainiennes se résume à la clôture de la mission permanente du pays au siège de la communauté à Minsk et le rappel de deux employés de diplomates », ajoutant que la procédure formelle de la sortie de l’Ukraine de la communauté peut prendre environ un an.

Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE de la déclaration du président de l’Ukraine considèrent comme une nouvelle action, vise à impressionner ses sponsors occidentaux ». « Il est triste que de ces évidemment politisés d’action de Kiev, les victimes seraient de simples citoyens de l’Ukraine, dont la sortie de leur du Commonwealth présentée comme la seule possibilité d’avancer sur le chemin vers son objectif d’intégration de l’UE », a conclu le diplomate.

Samedi dernier, Piotr Porochenko a déclaré qu’il avait signé un décret sur la révocation des ukrainiens, des représentants des organes statutaires de la CEI. Selon lui, l’Ukraine « n’a plus rien à faire là-bas », parce que son pays « se déplace plus loin dans l’Europe ».

Il a précédemment expliqué, que le pays cesse de participation dans les organes de coordination du Commonwealth, mais cela « ne signifie pas la sortie de la CEI, ainsi que l’Ukraine en lui ne faisait pas partie ».

L’ukraine en décembre 1991, a ratifié l’accord sur la création de la CEI et du Protocole à l’accord, mais n’a pas ratifié la Charte du Commonwealth, donc de jure n’est pas devenue membre de la CEI. Kiev, cependant, il a participé aux travaux de l’organisation, mais pas à tous les niveaux. En 2014, après un coup d’etat à Kiev, la nouvelle direction du pays a déclaré que commence le processus de sortie de la CEI. En octobre de la même année, à la Verkhovna rada a présenté un projet de loi, mais jusqu’à récemment, il n’a pas été examiné.