Zakharova ne peut pas imaginer que la Syrie sera versé le sang des russes et des américains

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

© Valery Шарифулин/TASS

LONDRES, le 12 avril. /TASS/. Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova ne peut même pas imaginer que, dans la Syrie sera versé le sang des russes et des américains. À ce sujet, elle a déclaré jeudi dans une interview à la chaîne de télévision Sky News.

Ainsi, elle a répondu à la question, si en Syrie, à la suite de l’action des états-UNIS sera versé le sang le peuple russe, sera-t-il signifier que les déversements et le sang des américains.

« Je ne peux même pas y penser, parce que je tiens à rappeler et vous, et vous-même, et quiconque verra cette interview, que nous vivons en 2018, nous communiquons, notamment via Twitter. Nous pouvons résoudre toutes ces questions, en prenant le combiné téléphonique, l’envoi d’un message, et je pense que c’est une question qui devrait être traitée par la communication, et non par la force ».

Encore une question concernant la déclaration de l’ambassadeur de Russie au Liban, Alexandre Засыпкина libanais à la chaîne de télévision Al Manar que Moscou se réserve le droit d’abattre les missiles et de détruire les sources de flamme en cas d’agression des états-UNIS contre la Syrie, Zakharova a dit que le chef de la représentation diplomatique a parlé de la protection des russes en Syrie.

« L’idée russe de l’ambassadeur au Liban était que la Russie doit de protéger ses hommes sur le terrain. C’est évident, c’est la tâche de tous les pays du monde – de protéger ses hommes sur le terrain », a expliqué le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE.

Selon Захаровой, les russes et notamment par les soldats russes se trouvent en Syrie pour gagner le peuple syrien », et pour cela, « pour protéger le peuple syrien ». « Ils sont venus en Syrie, sur la proposition et sur l’invitation du peuple syrien. Vous pouvez voyager en Syrie et voir de leurs propres yeux comment le peuple syrien apprécie la présence russe sur place », dit – elle.