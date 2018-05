Zakharova: sur l’issue des travaux de l’OIAC à la Douma sera possible de tirer des conclusions avant la fin de mai

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

KERTCH, le 16 mai. /TASS/. Rapport sur les travaux des experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) en syrie, la ville de Douma sous Damas sera publié avant la fin du mois de mai. Sur ce, a déclaré mercredi aux journalistes le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« La mission de l’OIAC pour enquêter sur les cas d’application les armes chimiques les plus dangereuses en Syrie continue, à la demande des autorités syriennes, l’étude de toutes les circonstances sur place [présumé de l’attaque], dit – elle. – Les spécialistes de la mission plusieurs fois voyagé à la Douma, eux-mêmes ont prélevé des échantillons sur la présence de substances toxiques, à interroger des témoins ». « Les échantillons et d’autres éléments de preuve ont été livrés à la Haye pour les tests de laboratoire, qui occupent les deux à trois semaines », a souligné le diplomate. – Sur le résultat final des travaux de la mission à la Douma sera possible de tirer des conclusions avant la fin de mai, quand sera présenté le rapport ».

Selon elle, pour la première fois depuis sa création, la mission de l’OIAC « a effectué un travail, comme constamment exigé de la Russie et de la Syrie à l’emplacement supposé de l’incident, et non à distance ». « Nous espérons que le résultat de l’enquête seront les circonstances et les réconcilier avec un point de vue professionnel des conclusions qui aideront à rétablir la véritable image de l’incident, le 7 avril, à la Douma d’etat et de confirmer l’inconsistance de toute peu fondés à des accusations de Damas, a servi de prétexte pour illégale d’une action militaire de la part des états-UNIS, le royaume-Uni et de la France – groupe, en violation de la Charte des NATIONS unies », a souligné Zakharova.

« L’intention de poursuivre l’atteinte de l’деполитизированных et l’objectif des enquêtes de tous, sans exception des cas de soi-disant chimique du terrorisme en Syrie, en stricte conformité avec des normes élevées de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques », a ajouté le diplomate.

Les états-UNIS замалчивают des informations sur plusieurs milliers de détenus en Syrie, les militants des organisations terroristes, dont Washington veut conserver de la responsabilité, a ajouté le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE.

« Nous avons attiré l’attention sur le silence par l’administration américaine de la situation autour de quelques milliers de terroristes étrangers-des hommes armés, qui ont été arrêtés asservi états-UNIS de la coalition, kurdes « des Forces démocratique de la Syrie » à Заевфратье, dit – elle. – Il est absolument малоубедительным semble thèse au sujet de la prétendue impossibilité de négocier avec les pays d’origine des combattants de la procédure de délivrance et d’options d’assistance juridique ».

« Il semble que ce vide juridique est créé intentionnellement, poursuivit la Zakharova. – Il vise à masquer le véritable objectif de détourner les combattants de la responsabilité. Il est révélateur que, malgré les preuves de terrorisme, les charges ne sont présentés et les enquêtes ne sont pas faites ».

Le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE a noté que la russie connaître le nombre de combattants et sur les conditions dans lesquelles ils se trouvent. « Selon nos informations, il s’agit de deux ou trois mille combattants, principalement en provenance d’Europe, des pays arabes et de la CEI, dit – elle. – Les soi-disant mesures de contrainte se limitent à une limitation de leur liberté de mouvement. Dans le même temps, leur offre les repas, les services médicaux, les possibilités de maintenir la forme physique ».

De telles actions de la part des états-UNIS et de leurs alliés dans la région, selon Захаровой, sujette à la renaissance d’un etat terroriste dans la région. « À la lumière annoncée par le président [des états-UNIS, Donald] Trump bientôt soins des américains en Syrie, se profilent des risques élevés de réanimation du califat en Заевфратье sur le modèle irakien, quand, après urgente le retrait de troupes américaines en 2011, en fait et l’origine de regroupement « etat Islamique » (IG, est interdite dans la fédération de RUSSIE), dit – elle. – Éviter les poursuites pénales mentionnées combattants, l’administration des états-UNIS, en fait, couvre les activités criminelles ».

Moscou, comme l’a souligné le diplomate, insiste sur la mise en œuvre de l’imminence de peine pour les détenus des états-UNIS et de la coalition pro-américaine des terroristes. « À cet égard, voulaient se concentrer sur la mise en œuvre du principe de l’imminence de la punition de terroristes détenus pour des crimes commis dans le cadre de l’approche « ou perdras, soit juger », – a souligné le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE. – Nous considérons absolument inadmissible de la manipulation des tâches de la lute de doubles standards dans la géopolitique ».